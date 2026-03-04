Victor Wembanyama soulagé : son ami Elijah Hoard a été retrouvé

« Il a été retrouvé. Il vient tout juste d’être retrouvé, il y a environ une heure. Je suis tellement heureux. » Le soulagement de Victor Wembanyama, interrogé après la victoire des Spurs à Philadelphie, est lié au fait que son ami de longue date Elijah Hoard a été localisé sain et sauf et qu’il est de retour auprès de sa famille.

Sur ses réseaux sociaux, la superstar des Spurs avait multiplié les appels à l’aide pour localiser le frère de Jaylen Hoard, âgé de 23 ans et lui-même ancien Espoir à l’Asvel, porté disparu après avoir été vu pour la dernière fois à l’aéroport international d’O’Hare vendredi, selon la police de Chicago.

Elijah has been found safe!

Thank you to everyone who shared the information. You all played a part in this. https://t.co/IPeXRCubkc — Wemby (@wemby) March 4, 2026

Son père l’avait déposé afin qu’il rentre en France après lui avoir rendu visite une dizaine de jours. Seulement, il n’est jamais monté dans cet avion. La police locale l’avait alors officiellement porté disparu et avait examiné les images des caméras de surveillance aux abords de l’aéroport.

« Tout semblait assez normal les huit premiers jours de sa visite, mais son humeur a radicalement changé lors des deux derniers jours. Il était très ferme sur le fait de ne pas vouloir rentrer chez lui, il ne voulait pas rentrer », avait déclaré aux médias américains son père Antwon Hoard, qui a évoqué des troubles de santé mentale.

« Nous sommes extrêmement soulagés. Du plus profond de nos coeurs, merci à tous ceux qui ont diffusé l’information à travers le monde, ceux qui ont pris des nouvelles et nous ont supportés durant cette période difficile. […] Nous remercions aussi sincèrement la police de Chicago et le consulat français à Chicago pour leur attention et leur aide », a réagi sa sœur Anaia Hoard sur Instagram.

Même émotion affichée par « Wemby » donc. « Nous sommes proches depuis longtemps, sa famille et la mienne. On pense toujours que cela n’arrive qu’aux autres. C’est la première fois que je suis confronté à une telle situation pour un proche. Je suis vraiment, vraiment soulagé qu’il ait été retrouvé. »

« C’est vrai que c’est assez triste, même super inquiétant d’ailleurs. On espère vraiment qu’Elijah va revenir, qu’il soit sain et sauf et que tout ne sera plus qu’un mauvais souvenir pour tout le monde, pour lui, pour sa famille », nous confiait il y a deux jours Nicolas Batum alors qu’Elijah Hoard était encore porté disparu.