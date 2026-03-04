Servir Paolo Banchero près du cercle, une priorité pour le Magic

« On l’a sollicité tôt, car on savait que sa taille serait un avantage. » Fort de ce constat, Jamahl Mosley et le Magic n’ont pas hésité à alimenter Paolo Banchero en ballons à proximité du cercle face aux Wizards. Ces derniers étaient privés d’Alex Sarr ou bien sûr d’Anthony Davis pour le gêner dans son entreprise.

Résultat : face au faible répondant défensif, l’intérieur du Magic s’est régalé. « Je voulais être agressif. Ils m’ont laissé en un-contre-un, alors j’en ai profité », résume le leader d’Orlando. Ce dernier, en 32 minutes de jeu, a égalé son record de saison avec 37 points (15/21 aux tirs), avec 6 passes et 5 rebonds.

« Paolo a joué avec énormément de puissance. Il a bien marqué ses positions et a attaqué le cercle d’entrée. C’est lui qui a lancé notre match. Une très, très grosse performance de sa part », insiste Desmond Bane, son lieutenant de la soirée avec 25 points.

« Le fait qu’il puisse se projeter et marquer ses positions rapidement était un objectif clé pour nous. On l’a mis au défi avant le match d’obtenir cinq ou six prises de position préférentielles : je crois qu’il en a eu cinq ce soir. Quand il est là-dessous, cela met une pression immense sur la défense qui est obligée de se resserrer. À partir de là, il est capable de faire le bon choix ou de finir au cercle », analyse leur coach.

Beaucoup moins gourmand à 3-points

Occupé à prendre ses positions à proximité du cercle, son intérieur n’a pris que deux tirs à 3-points (1/2). Cette saison, Paolo Banchero a d’ailleurs beaucoup réduit son volume de tirs lointains, passant de 5.9 tentatives l’an dernier à 3.8 cette saison. Ce qui peut aussi s’expliquer par une adresse en berne (31%).

Reste que le Magic sait l’importance de le servir près du cercle. Cette saison, il tourne à 10.5 points de moyenne inscrits dans la raquette, le 25e joueur le plus productif de la ligue. Depuis le All-Star Game, il est même dans le Top 10 de la ligue avec près de 14 points dans ce contexte.

« C’est primordial. On en a parlé après le match contre Detroit : en première mi-temps, on avait beaucoup attaqué la raquette, mais on a arrêté de le faire en seconde. C’est un point sur lequel on a insisté. Comme je l’ai dit aux gars, c’est un aspect où l’on doit progresser […] Si l’on sent que ça fait plusieurs possessions qu’on n’a pas mis les pieds dans la peinture, je leur dis : ‘Hé, assurons-nous de toucher la raquette avant de prendre un tir.’ Il faut s’assurer d’obtenir un bon ticket de shoot », réclame Desmond Bane pour finir.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 49 34:55 45.2 31.0 77.2 1.1 7.4 8.5 5.0 1.9 0.7 2.9 0.7 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.