Le MVP de la nuit | Anthony Edwards a encore eu le dernier mot

Dans un duel supposément abordable face aux Grizzlies, les Wolves ont d’abord été surpris par une équipe de Memphis accrocheuse. À la mi-temps, les hommes de Chris Finch comptaient ainsi cinq points de retard avant de passer un 32-20 dans le troisième acte pour reprendre les devants.

Dans le quatrième quart-temps, Anthony Edwards a encore pris les choses en main pour sceller la victoire de son équipe. À six minutes du terme, il efface Jaylen Wells sur un stepback pour s’élever à 3-points et donner dix points d’avance à son équipe. Dans la foulée, le MVP du dernier All-Star Game contre Scottie Pippen Jr.

S’il manque de réussite sur l’attaque suivante, Anthony Edwards se rattrape tout de même en interceptant une passe de Walter Clayton Jr. avant de s’élever à 3-points face à Cedric Coward.

« Je fais confiance à Anthony [Edwards] », assure Chris Finch. « Tout au long de la saison, dans la majorité des cas, il a vraiment été bon quand il fallait prendre les bonnes décisions. Il doit continuer sur cette lancée. Je pense que ce soir, il a vraiment été bon quand ils ont commencé à faire des prises à deux sur lui en fin de match. »

Récompensé par les « MVP » du Target Center

La star de Minneapolis réussit ensuite deux paniers supplémentaires pour terminer la partie avec 41 points, dont 13 dans le dernier acte, à 15/29 au tir et 7/13 de loin. Anthony Edwards a ainsi atteint la barre des 40 points pour la neuvième fois cette saison. Et dans son sillage, les Wolves enchaînent une quatrième victoire consécutive.

Une prestation saluée par le Target Center qui a entonné des chants MVP lors de l’interview d’après-match d’Anthony Edwards. Interrogé dans le vestiaire, le principal intéressé sait qu’il est loin du trophée…

« Je pense que je suis un peu loin de la course au MVP, mais j’essaie d’y arriver », souligne Anthony Edwards. « Je ne pense pas que nous pourrons finir premiers de la conférence et c’est la seule chose qui me mettrait dans le haut du panier. Donc ça va être compliqué. »

Grâce à ce succès, les Wolves (39 victoires – 23 défaites), quatrièmes de l’Ouest, continuent de mettre la pression sur les Rockets (38 victoires – 22 défaites) classés juste devant eux.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 51 35:38 49.3 39.8 78.5 0.6 4.5 5.2 3.7 1.8 1.4 2.8 0.8 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.