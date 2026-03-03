Matchs
NBA
Matchs
NBA

Trophées du mois | Victor Wembanyama encore désigné meilleur défenseur à l’Ouest

Publié le 3/03/2026 à 20:48 Twitter Facebook

Comme en janvier, Victor Wembanyama est désigné « Défenseur du mois » de février à l’Ouest. Derrick White l’accompagne à l’Est.

Victor WembanyamaLa NBA a livré son double verdict mensuel… et San Antonio est à l’honneur. Victor Wembanyama continue de poser sa patte sur la saison 2025/26 en étant nommé « Défenseur du mois » de février à l’Ouest. Comme en janvier.

À l’Est, c’est Derrick White qui est récompensé : le meneur/arrière des Celtics incarne ainsi la défense de Boston, la meilleure sur le mois écoulé, lui qui conteste énormément de tirs. Il est d’ailleurs le troisième meilleur contreur de sa conférence sur la période, derrière seulement Scottie Barnes et Matas Buzelis !

Les Spurs et les anciens Spurs sont d’ailleurs partout puisque la franchise texane rafle aussi un trophée côté « jeunesse ». Dylan Harper est ainsi élu « Rookie du mois » de février à l’Ouest, pendant que Kon Knueppel décroche l’honneur dans la conférence Est avec Charlotte.

Le débutant des Hornets se dirige d’ailleurs tout droit vers le Grand Chelem puisque c’est la quatrième fois cette saison qu’il est désigné, Cooper Flagg laissant de son côté pour la première fois sa place à l’Ouest.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes