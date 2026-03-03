Trophées du mois | Victor Wembanyama encore désigné meilleur défenseur à l’Ouest

La NBA a livré son double verdict mensuel… et San Antonio est à l’honneur. Victor Wembanyama continue de poser sa patte sur la saison 2025/26 en étant nommé « Défenseur du mois » de février à l’Ouest. Comme en janvier.

À l’Est, c’est Derrick White qui est récompensé : le meneur/arrière des Celtics incarne ainsi la défense de Boston, la meilleure sur le mois écoulé, lui qui conteste énormément de tirs. Il est d’ailleurs le troisième meilleur contreur de sa conférence sur la période, derrière seulement Scottie Barnes et Matas Buzelis !

Les Spurs et les anciens Spurs sont d’ailleurs partout puisque la franchise texane rafle aussi un trophée côté « jeunesse ». Dylan Harper est ainsi élu « Rookie du mois » de février à l’Ouest, pendant que Kon Knueppel décroche l’honneur dans la conférence Est avec Charlotte.

Le débutant des Hornets se dirige d’ailleurs tout droit vers le Grand Chelem puisque c’est la quatrième fois cette saison qu’il est désigné, Cooper Flagg laissant de son côté pour la première fois sa place à l’Ouest.