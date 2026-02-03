Matchs
Trophées du mois | Victor Wembanyama élu meilleur défenseur à l’Ouest

Publié le 3/02/2026 à 21:15

La NBA a dévoilé ses « Trophées du mois » pour janvier. Avec un Victor Wembanyama qui remporte le titre de « Défenseur du mois » dans la conférence Ouest.

Victor Wembanyama avec les SpursAlors que les franchises sont au téléphone pour conclure des échanges, la NBA n’oublie pas ses trophées du mois. Et comme d’habitude, la Grande Ligue lâche l’intégralité de sa salve de récompenses le même jour.

Ça a ainsi commencé avec les « Rookies du mois ». Et pour janvier, comme ça avait déjà été le cas pour octobre/novembre puis pour décembre, Cooper Flagg (Dallas) et Kon Knueppel (Charlotte) ont été désignés !

Ensuite, la NBA a dévoilé ses « Défenseurs du mois » et c’est Victor Wembanyama (San Antonio) qui l’emporte à l’Ouest alors que c’est Ausar Thompson (Detroit) qui l’accompagne à l’Est.

C’est d’ailleurs la deuxième fois que « Wemby » gagne ce trophée, l’ayant déjà reçu pour octobre/novembre 2024.

Quant aux « Joueurs du mois », ce sont Luka Doncic (LA Lakers) et Jaylen Brown (Boston) qui sont choisis.

Par Dimitri Kucharczyk
