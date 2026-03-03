Micah Potter joue sa place à Indiana

« Ces gars-là ont une belle opportunité en ce moment. Ils en profitent et tout le monde les regarde attentivement. » Les Pacers en roue lire depuis quelques semaines, Rick Carlisle peut offrir du temps de jeu à son banc. Comme il l’explique, les joueurs concernés ont alors la chance de se pouvoir se montrer. Micah Potter en fait partie.

Ivica Zubac n’ayant toujours pas joué avec sa nouvelle équipe, il se retrouve être la seule option, avec Jay Huff, au poste de pivot. Lui qui est arrivé comme un cadeau de Noël, un rayon de soleil même, à Indiana peut désormais profiter de plus que des miettes. Il se régale avec 15.4 points et 5.9 rebonds de moyenne (54% de réussite au shoot, 46% à 3-pts) sur les huit derniers matches.

« Cela me rend les choses faciles parce qu’on fait ce qu’on veut. Il y a des limites évidemment, mais notre basket est rapide, fait d’écrans, de coupes, de mouvements loin du ballon. Le basket peut vraiment être un sport très simple », décrit le joueur en parlant du style offensif des Pacers. « Mes coéquipiers me trouvent. Quand on a des coéquipiers comme ça, on essaie d’être bien placé. On joue un bon basket et de bonnes choses arrivent. »

Réussir de bonnes prestations n’est pas seulement un plaisir actuel pour Micah Potter, c’est aussi une promesse d’avenir. Car ce sont les Pacers qui décideront ou non de la conserver pour la saison 2026/27. Il a donc tout intérêt à briller dans les dernières semaines de la saison régulière, afin de les convaincre de miser encore sur lui.

« C’est déjà une bénédiction d’être ici. C’est ça l’essentiel. Je n’étais pas dans la ligue en début de saison », rappelle-t-il. « Je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité mais je ne veux pas la perdre. »

Comment Rick Carlisle voit-il les performances de son joueur ? « Solide est le mot », répond sobrement le coach. « Il est solide, sans fioriture. Il n’essaie pas d’en faire des caisses. Il joue son jeu, avec ses forces. »

Micah Potter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 3 10:20 45.5 0.0 100.0 1.3 1.7 3.0 0.0 1.3 0.3 0.3 0.3 4.0 2022-23 UTA 7 7:26 66.7 57.1 0.4 1.9 2.3 0.6 0.7 0.1 0.3 0.0 3.4 2023-24 UTA 16 11:38 47.5 42.9 75.0 0.6 2.1 2.7 0.4 0.9 0.3 0.3 0.4 3.3 2024-25 UTA 38 18:33 42.2 31.6 85.0 1.1 3.2 4.3 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 4.3 2025-26 IND 28 19:54 49.1 41.3 89.1 1.0 3.5 4.6 1.6 1.8 0.5 1.0 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.