Trae Young expulsé… avant même de jouer avec les Wizards

Comme c’est souvent le cas depuis son arrivée dans la capitale américaine, Trae Young était sur le banc de sa nouvelle équipe à l’occasion de la réception des Rockets. Une rencontre dont le meneur a été contraint de suivre la deuxième mi-temps depuis les vestiaires, suite à son expulsion.

Dans le troisième quart-temps, Tari Eason envoie ainsi Jamir Watkins au sol sans être sanctionné par le corps arbitral. Trae Young se rend alors auprès d’un arbitre situé à l’opposé de l’action pour signaler ce coup de sifflet manqué. Dans le même temps, Tari Eason bouscule une seconde fois Jamir Watkins et la tension monte entre les deux joueurs. Et Trae Young continue donc d’échanger avec l’arbitre avant carrément de rentrer sur le terrain.

« Je n’en suis pas sûr (de ce qu’il s’est passé) », raconte Brian Keefe. « Je crois qu’il voulait défendre ses coéquipiers et c’est une bonne chose. Les arbitres ont oublié de siffler quand notre gars a été mis à terre. J’ai beaucoup aimé la manière dont ses coéquipiers l’ont défendu. Peu importe ce qu’il s’est passé, je suis fier de lui, parce qu’il était prêt à se lever pour ses coéquipiers, et j’accorde beaucoup d’importance à ces choses-là. »

Une expulsion symbole de son implication à Washington

Le corps arbitral interrompt alors le jeu pour revoir la séquence dans son intégralité. Tony Brothers décide d’attribuer deux fautes techniques à Tari Eason, qui est exclu, tout comme Trae Young.

« Cela signifie beaucoup », assure Bilal Coulibaly sur l’intervention de Trae Young. « Il est très impliqué depuis qu’il est arrivé ici, sur ou en dehors du terrain, que ce soit lorsque nous prenons l’avion ou lorsque nous sommes dans une ville différente. Il est très impliqué et il a pu le montrer à tout le monde aujourd’hui. »

La nouvelle recrue de Washington a en tout cas pris la situation avec humour, via une publication sur X/Twitter.

« DC, ne vous attendez pas à ce que je me fasse expulser souvent », écrit Trae Young. « Mais quand je reviendrai, j’apporterai clairement de l’énergie et de la compétitivité pour mes frères. »

Don’t expect me to get ejected too many more times D.C. .. but I’m definitely bringing that energy & competitiveness when I’m back for my brothers! — Trae Young (@TheTraeYoung) March 3, 2026

Ainsi, Trae Young a été exclu avant même de disputer son premier match avec Washington. Des débuts qui devraient avoir lieu ce jeudi, lors de la réception du Jazz. Si son expulsion ne lui vaut pas une suspension…

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.