Bilal Coulibaly brille pour rien face aux Rockets

Dernier arrêt de ce »road trip« de trois matchs à l’Est pour les Rockets qui défiaient les Wizards à Washington. Si Alperen Sengun (32 points, 13 rebonds) est le premier en action, Bilal Coulibaly (23 points, 9/16 au tir, 5/7 à 3-points) ne tarde pas à se montrer avec sa première flèche longue distance de la soirée. Les Wizards sont en réussite derrière l’arc avec un 8/11 dans l’exercice au terme du premier quart-temps et ils mènent 30 à 26.

Pour passer devant, Houston compte sur Alperen Sengun. Accompagné de Kevin Durant (30 points, 7 rebonds), le Turc aide les visiteurs à creuser l’écart, mais Washington se repose sur Bilal Coulibaly pour s’accrocher. Le Français enchaîne deux paniers primés avant d’être envoyé au »alley-oop« pour ramener les siens à cinq points (53-48). À la mi-temps, l’arrière/ailier tricolore compte 14 points, mais les Wizards affichent neuf points de retard (60-51).

Pour enfoncer le clou, Houston débute la seconde période avec un 9-0, mais les locaux ne rendent pas les armes tout de suite. Revenus à sept points, les Rockets accélèrent de nouveau et remettent les hommes de Brian Keefe sous l’eau avec un 10-0. Ce troisième acte est également marqué par cette embrouille entre Tari Eason et Jamir Watkins. L’ailier de Houston est exclu pour deux fautes techniques, tout comme Trae Young, rentré sur le terrain.

Au moment d’entamer le dernier acte, Houston a 14 points d’avance, mais les hommes d’Ime Udoka montrent des signes de fébrilité au moment de finir la rencontre. À deux minutes du terme, Bilal Coulibaly ramène les locaux à dix points. Si Kevin Durant lui répond, Washington finit la partie sur un 10-3 pour revenir à cinq longueurs, mais c’est insuffisant pour créer la surprise. Les Wizards s’inclinent ainsi 118-123.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bilal Coulibaly avait la main chaude. Dès le début de la rencontre, Bilal Coulibaly réussit sa première tentative à 3-points. Sur la première période, il rentre quatre tirs primés, signant ainsi son record en carrière sur une mi-temps et il compte 14 points à la mi-temps. Après la pause, le Français est plus discret, mais il réussit son cinquième tir de loin pour égaler son record en carrière. En fin de rencontre, Bilal Coulibaly donne de l’espoir à son équipe avec son panier en contre-attaque et son interception dans les dernières minutes, mais cela ne suffit pas. Malgré la défaite, le vice-champion olympique termine avec 23 points à 9/16 au tir et à 5/7 de loin.

– Trae Young expulsé ! Alors qu’il n’a pas encore joué la moindre minute avec les Wizards, Trae Young a déjà connu sa première expulsion. Dans le troisième quart-temps, les nerfs s’échauffent entre Tari Eason et Jamir Watkins. Trae Young discute d’abord avec un des arbitres avant de rentrer sur le terrain. Résultat, le nouveau meneur des Wizards écope d’une faute technique avant d’être renvoyé aux vestiaires.

– Le duo Durant – Sengun intraitable. Pour maintenir les Wizards à distance, les Rockets ont pu compter sur le duo Sengun – Durant. Le premier a permis à Houston de rattraper son début de match raté en enchaînant les paniers dans le deuxième quart-temps pour permettre aux Texans de creuser l’écart. Pour empêcher Washington de prendre l’avantage en seconde période, Kevin Durant a inscrit 11 de ses 30 points dans le troisième quart-temps. L’ancien ailier des Suns a également été important dans les dernières minutes de la partie pour contenir le »run« des Wizards.

– Les débuts en NBA de Julian Reese. Signé ce samedi par les Wizards, Julian Reese, le frère cadet d’Angel Reese, a joué ses premières minutes en NBA. Directement propulsé dans le cinq de départ, l’ailier a pu se montrer avec de bons passages défensifs en première période. En attaque, il a été plus discret et la nouvelle recrue de Washington finit la soirée avec deux points (1/3 au tir), 4 rebonds et 3 interceptions en 28 minutes de jeu.

