Giannis Antetokounmpo en quête de sa propre identité

Après six semaines d’absence, et 15 matches manqués, Giannis Antetokounmpo effectuait cette nuit son grand retour. C’était face aux Celtics, actuellement à la 2e place de la conférence Est, et ça ne s’est pas très bien sur le plan collectif avec une défaite de 27 points devant son public…

A titre personnel, Giannis Antetokounmpo a joué 26 minutes, pour 19 points à 7 sur 18 aux tirs et 11 rebonds, et il n’a ressenti aucune gêne. Le plus important est d’éviter la rechute.

« Je me sens bien, un peu rouillé, mais c’est évidemment quelque chose de nouveau dans ma carrière d’être absent aussi longtemps, et pas qu’une seule fois, plusieurs fois dans la même saison », a-t-il rappelé, le visage grave. « Ça perturbe clairement mon rythme, mais au final, j’essaie de prendre les choses jour après jour, match après match. Je suis heureux d’être de retour. Je suis juste heureux d’être sur le terrain. Que je joue 18, 20 ou 22 minutes, peu importe, je suis juste content d’être là. J’essaie de ne rien considérer comme acquis. »

Et sa prestation elle finalement secondaire. « Évidemment, je n’ai pas bien joué ce soir, mais au final je suis juste heureux d’être là, de pouvoir aider mes coéquipiers de toutes les manières possibles et de faire ce que j’aime, jouer au basket. Si vous n’êtes pas capable de bien gérer vos blessures aux tissus mous, elles peuvent traîner, et je pense que c’est ce qui s’est passé cette année. J’ai l’impression d’avoir joué toute la saison avec un handicap. »

En phase d’intégration

Désormais, lui et ses coéquipiers sont en mission : accrocher la 10e place de l’Est, synonyme de « play-in ». Les Bucks ont plusieurs victoires de retard sur les Hawks et les Hornets qui les précèdent. Mais Giannis Antetokounmpo ne fait aucune promesse, et il ne met pas la pression sur ses partenaires. C’est même à lui de s’adapter à eux !

« Quand tu essaies de te retrouver, de comprendre tes spots, de comprendre comment jouer avec tes coéquipiers, tu te renfermes un peu sur toi-même, tu es moins vocal, tu contrôles moins le match. Je pense que je suis dans cette phase-là, en train de me redécouvrir » confie-t-il. « J’essaie de comprendre comment m’intégrer à l’équipe. Beaucoup diront que je ne devrais pas chercher à m’intégrer, que je devrais simplement jouer. Mais non, c’est la réalité. J’essaie de comprendre comment jouer avec Scoot [Kevin Porter Jr.], Ryan [Rollins], Cam [Thomas], Ous [Ousmane Dieng] et tous ces gars-là. Peut-être que c’est la première fois dans ma carrière qu’ils doivent m’aider à retrouver mon identité, et non l’inverse. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.