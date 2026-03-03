Après les blessures, Zion Williamson retrouve le plaisir de jouer en liberté

Le sourire est brillant, au moins autant que son moral. Zion Williamson vient en effet d’enchaîner une série record de 35 matchs de suite, stoppée par une petite frayeur à la cheville qui lui a valu d’être ménagé face aux Clippers ce week-end. Rien de grave, l’intérieur étant attendu de retour dès ce soir pour affronter les Lakers.

De passage sur le plateau d’ESPN pendant ce petit break, Zion Williamson a exprimé sa satisfaction d’avoir enfin pu enchaîner. Même s’il affiche paradoxalement ses moins bonnes stats en carrière, le physique et le mental sont au beau fixe, et c’est bien là le plus important, dans cette saison de transition.

C’est même un véritable soulagement pour le joueur de New Orleans, qui est revenu sur les périodes difficiles qui ont accompagné son début de carrière en NBA, marqué par de nombreuses blessures et polémiques.

« Le moment le plus difficile a été lorsque j’ai raté ma troisième année à cause d’une fracture au pied. J’ai essuyé beaucoup de critiques sur mon poids, mon rapport avec le jeu… Tout ce temps, quand je voyais le médecin, il me disait : ‘On va effectuer l’opération, mais si ça ne marche pas, vraiment, on ne sait pas ce qu’on pourra faire ensuite’ », a-t-il ainsi déclaré. « Pendant ce temps là, les gens parlaient… Tout le monde a le droit d’avoir sa propre opinion, c’est comme ça. J’étais à Portland pour ma rééducation, sans savoir si mon pied va guérir, et c’était frustrant. Très frustrant. J’étais vraiment déprimé parce que je voulais juste jouer au basket, jouer au jeu que j’aime. Mais chaque fois que j’allumais la télé, que je regardais mon téléphone, je ne voyais que des critiques négatives. À ce moment-là, ça a beaucoup joué, mais il s’est avéré que c’était une bénédiction divine. »

Libéré et déterminé à retrouver les sommets avec New Orleans

Le joueur n’a jamais lâché, et les expériences négatives successives ont eu le mérite de le forger pour en arriver à cette saison, où il peut à nouveau s’éclater sur le terrain. Comme il l’avait annoncé cet été avant la reprise, l’ancien joyau de Duke se sent dans la meilleure forme de sa carrière, prêt à jouer son meilleur basket.

« Quand j’ai dit ça, je ne parlais pas uniquement d’un point de vue athlétique, mais plutôt du fait que je savais que j’allais pouvoir entrer sur le terrain et jouer plus de 30 minutes par soir sans avoir à m’inquiéter d’une potentielle blessure. Je suis très mobile et… je me sens libre, tout simplement », a-t-il ajouté. « Je m’amuse beaucoup en ce moment, juste de pouvoir me lever et me dire que je peux jouer librement en NBA, sans avoir à me préoccuper des blessures et ce genre de trucs. Avec mes coachs, on a beaucoup travaillé pour ça. »

Ses blessures ont malheureusement symbolisé les dernières saisons cauchemardesques des Pelicans sur ce point. Les désillusions sportives ont ainsi poussé le « front office » à entamer un processus de reconstruction. Les ambitions ont été revues à la baisse à court terme, alors que Brandon Ingram et CJ McCollum sont partis.

C’est à Zion Williamson de prouver qu’il peut être la pierre angulaire du projet de la franchise de Louisiane.

« J’ai une confiance absolue en moi. Maintenant, il s’agit d’entrer sur le terrain et de le concrétiser », a-t-il poursuivi. « New Orleans est comme ma maison. Je sais que les gens entendent des rumeurs et différentes choses, mais je me sens comme chez moi ici. Pendant l’intersaison, je reste à New Orleans et je me balade à travers la ville, j’en profite pour en apprendre davantage sur la culture, je me suis fait beaucoup d’amis ici. Et donc je veux faire tout ce que je peux pour aider New Orleans à gagner. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 45 29:31 58.5 25.0 71.6 2.2 3.6 5.8 3.5 2.2 1.1 2.1 0.6 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.