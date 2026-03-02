Joueurs de la semaine : la grande première de Jalen Duren

Les trophées de « Players Of the Week » ont récompensé Anthony Edwards à l’Ouest et Jalen Duren à l’Est.

Côté Minnesota, « Ant » confirme son statut de MVP du All-Star Game. Toujours parmi les meilleurs scoreurs de la ligue, l’arrière des Wolves reste justement sur une grosse dynamique depuis le All-Star Weekend (plus de 30 points par match) et a encore pesé sur les dernières victoires, dont celle face à Portland (34 points) avant un succès important à Denver. Minnesota, derrière son leader, est d’ailleus revenu dans le Top 4 de la conférence Ouest…

À Detroit, Jalen Duren s’installe de son côté comme un intérieur de référence de la conférence Est. Le pivot des Pistons a ainsi tourné à 25.8 points et 13.8 rebonds sur la semaine, portant les siens vers trois victoires en quatre matchs. Entre finition près du cercle, présence au rebond et intensité physique, il incarne l’un des visages d’une équipe qui monte… et s’offre le premier trophée de « Player Of the Week » de sa carrière.

Il a été préféré à son coéquipier Cade Cunningham, Jalen Brunson (New York), Jonathan Kuminga (Atlanta), Tyrese Maxey (Philadelphie) et Brandon Miller (Charlotte) quand Anthony Edwards l’emportait face à Saddiq Bey (New Orleans), Luka Doncic (LA Lakers), Kevin Durant (Houston) et Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).

Pour le coééquipier de Rudy Gobert, c’est la troisième fois qu’il est ainsi récompensé depuis ses débuts en NBA.