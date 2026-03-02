Matchs
Jamaree Bouyea se fait enfin sa place au soleil

Publié le 2/03/2026 à 17:03

Après plus de trois saisons à enchaîner les allers-retours entre la NBA et la G-League, Jamaree Bouyea obtient un peu de stabilité à Phoenix. Au moins jusqu’à la fin de saison.

Jamaree BouyeaSelon l’insider Shams Charania, d’ESPN, les Suns ont signé Jamaree Bouyea pour un nouveau contrat de deux ans, mettant fin à son statut de joueur en « two-way contract ».

À 25 ans, le meneur est l’archétype du joueur qui a dû batailler pour se faire une place en NBA. Il a ainsi multiplié les équipes, les courtes piges, les allers-retours en G-League… avec l’envie de saisir la moindre opportunité.

Cette saison, Phoenix a justement eu besoin de sa création et de sa pression défensive sur les lignes arrières, au point de lui confier un vrai rôle de rotation avec une production modeste mais régulière (6.5 points, 1.9 rebond, 1.8 passe). Il prend la place laissée libre par Cole Anthony, récemment coupé par la franchise de l’Arizona.

Pour Jamaree Bouyea, c’est un cap symbolique autant que financier. Mais pour les Suns, ça reste un pari mesuré car la prochaine saison du contrat n’est sans doute pas garantie, et l’engagement n’est vraiment que jusqu’à l’été.

Jamaree Bouyea Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 MIA 4 16:15 46.2 40.0 50.0 0.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.0 0.5 3.8
2022-23 WAS 1 6:00 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-24 POR 6 9:30 23.8 0.0 0.3 1.3 1.7 1.3 0.5 0.0 1.3 0.0 1.7
2023-24 SA 3 12:40 71.4 100.0 0.3 2.7 3.0 1.0 2.3 0.3 0.3 0.0 3.7
2024-25 MIL 5 12:24 50.0 20.0 66.7 0.2 0.8 1.0 2.0 0.4 0.8 1.6 0.4 3.4
2025-26 PHO 33 15:31 48.0 31.7 71.0 0.5 1.5 1.9 1.8 0.9 0.8 0.6 0.4 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.



Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
