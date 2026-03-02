Rudy Gobert, la rampe de lancement

S’il n’était pas aussi maladroit aux lancers-francs (47.5% en février…), on parlerait sans doute davantage de Rudy Gobert. Quatrième meilleur rebondeur de la NBA et cinquième contreur, le Français est dans ses standards et son impact grandit au fil des matches, comme on a pu le voir cette nuit face aux Nuggets d’un certain Nikola Jokic.

En défense, Rudy Gobert a ainsi été remarquable par sa mobilité et son intimidation. En deuxième quart-temps, les Nuggets n’inscrivent que 19 points et ils terminent la rencontre avec seulement six paniers à 3-points. Pour le Français, la défense est d’abord une affaire collective et ne se limite pas à son seul duel.

« Mon objectif, c’est toujours l’équipe. Les gens ont parfois du mal à comprendre : parfois Jokic peut marquer 40 points, mais s’il en marque 40 et que l’équipe n’atteint pas 100 points, pour nous c’est une victoire. Donc j’essaie de le limiter autant que possible, mais surtout de limiter leur équipe dans son ensemble » répond ainsi le Français. « Parfois je ne défends pas sur lui directement, mais même quand je ne suis pas sur lui, je le défends quand même. Il me regarde, il observe ce que je fais, il attend de voir mes mouvements. Ce soir, l’idée était de le maintenir dans une zone d’inconfort, de le faire travailler. Et plus important encore, de les faire travailler collectivement. Essayer d’enlever les choses faciles et de les maintenir hors d’équilibre autant que possible. Et ensuite, tout repose sur le rebond. Une fois qu’on sécurise les rebonds, on est en bonne position. »

Un rebond assuré, c’est autant d’occasions de se projeter vers l’avant et les Wolves inscrivent 30 points sur jeu rapide ! Contre six pour les Nuggets…

« C’est la clé, vous savez, pour pouvoir courir, il faut d’abord obtenir des stops défensifs. Il faut prendre le rebond ou intercepter, puis accélérer le ballon et faire le bon choix : courir vers les espaces libres et se trouver les uns les autres » conclut Rudy Gobert. « Quand on enchaîne les stops, c’est très difficile de nous arrêter. Une fois qu’on décide d’accélérer, on a beaucoup de joueurs capables d’imposer le rythme et de faire les bons choix. On a des shooteurs. On a des intérieurs capables de finir près du cercle. Donc c’est assez dur à défendre. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 57 31:26 70.8 0.0 50.2 3.9 7.5 11.4 1.7 2.7 0.7 1.4 1.7 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.