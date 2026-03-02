La Jordan Luka 5 permet à la collection signature de Luka Doncic de tourner définitivement la page Mavericks. En effet, la Jordan Luka 4 était sortie au moment que le départ soudain du meneur slovène pour la Californie. Le joueur avait même porté sa Luka 4 pour la toute première fois il y a presque un an jour pour jour, lors de son premier match face à son ancienne équipe.

Il aura fallu attendre deux mois, mais voici donc le tout premier coloris aux couleurs des Lakers de la cinquième chaussure signature du leader de la franchise de Los Angeles, pour le cinquième coloris de la paire disponible en France.

La tige se compose d’une base blanche complétée par une large partie couleur « Purple » et des finitions dorées pour habiller le col intérieur de la languette ou le « Jumpman » présent sur la semelle intermédiaire. On retrouve également un petit cœur rouge à l’intérieur de la languette. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche en mousse Cushlon équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur, et un revêtement extérieur en caoutchouc jaune et blanc.

La Jordan Luka 5 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.