Les Raptors toujours à la peine face aux grosses écuries

Le mois de février est très significatif de la dynamique des Raptors. Des victoires face au Jazz, Bulls, Pacers, Bucks ou encore les Wizards la nuit passée. Et des défaites face aux Spurs, Thunder, Pistons et Wolves. Conclusion facile à lire : les Canadiens sont forts avec les faibles, et plus faibles avec les forts.

« Écoutez, on a fait un bond immense par rapport à l’an dernier. Il faut se rendre compte d’où on partait par rapport à là où on en est aujourd’hui. Beaucoup de ces équipes sont soit déjà performantes depuis longtemps, soit habituées aux contextes de playoffs comme ce soir, ou ont déjà gagné un titre. Ces équipes-là savent déjà ce qu’il faut faire », relativise RJ Barrett après la défaite face au Thunder.

Après 60 matchs l’an dernier, Toronto affichait un triste bilan à 18 victoires et 42 défaites. Aujourd’hui, les Raptors comptent un bilan beaucoup plus solide à 35 victoires et 25 défaites. Et surtout une 5e place à l’Est.

« Elles sont déjà aguerries, et c’est une excellente chose pour nous de nous frotter à ce genre d’équipes en ce moment », poursuit RJ Barrett en parlant de ces grosses écuries contre lesquelles sa formation a plus de mal : 11 victoires et 18 défaites face aux équipes à plus de 50% de succès (et 24v-7d contre les autres).

4 victoires pour 14 défaites contre le Top 10

Et même un bilan à 4 victoires – 14 défaites face au Top 10 des équipes de la ligue. Parmi les formations du haut de tableau à l’Est, il s’agit de l’équipe la moins performante dans ce contexte.

« Il faut passer par ces défaites difficiles dès maintenant, pendant la saison, pour qu’on puisse trouver des solutions. […] On doit simplement continuer à apprendre comment s’accrocher et se dépouiller pour battre ces grosses écuries. Et on va y arriver », prophétise encore RJ Barrett.

En l’état, en s’accrochant à cette 5e place que la franchise canadienne occupe depuis le début du mois, Toronto est susceptible d’affronter les Cavs, les Knicks voire les Celtics au premier tour des playoffs.