Le dernier mot pour les Raptors à Washington

Mission accomplie pour les Raptors, qui ont rénoué avec la victoire à Washington. Même si les hommes de Darko Rajakovic n’ont pas eu à forcer leur talent face à des Wizards bien trop frêles, il a fallu revenir d’un écart de 13 points concédé en début de match avant de passer à la vitesse supérieure après le repos, sous l’impulsion de son trio extérieur Quickley-Barrett-Ingram et sa doublette Barnes-Poeltl qui a dominé dans la peinture.

L’intensité de Bilal Coulibaly et l’efficacité de Kyhsawn George auront donc permis aux Wizards de faire la course en tête et de conserver 9 longueurs d’avance jusqu’à 3 minutes de la fin de la première mi-temps (59-50). En mode diesel, Toronto a fini par se réveiller en passant un 11-3 avant la pause pour revenir dans la partie, avec un dunk de Brandon Ingram en contre-attaque et trois fulgurances d’Immanuel Quickley, sur deux tirs lointains et une passe lobée pour Jakob Poeltl (62-61).

Le trio Johnson-Carrington-Vukcevic a bien tenté de s’activer pour aider Bilal Coulibaly et Kyshawn George a rivaliser dans le troisième quart-temps, jusqu’à un nouveau 11-3, initié par trois paniers de RJ Barrett et conclu par un 3-points de Brandon Ingram, qui a permis à Toronto de prendre le contrôle pour de bon (84-90).

C’est ensuite un 11-4 passé en début de quatrième quart-temps qui a scellé le sort du match, avec encore le trio Quickley-Barrett-Barnes pour alimenter le scoring (96-109). La même triplette qui a ensuite assuré jusqu’aux deux paniers à 3-points de Jamal Shead et Jamison Battle pour plier l’affaire et permettre aux Raptors de signer leur 19e victoire à l’extérieur de la saison (134-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le rendement du duo Quickley-Ingram. Les deux scoreurs des Raptors ont brillé par leur efficacité en attaque, entre le double-double du premier à 27 points et 11 passes décisives, à 10/15 au tir pour seulement un ballon perdu, et les 24 points du second à 9/14 au tir. Deux repères qui n’ont jamais baissé le pied et qui ont fini par faire craquer des Wizards un peu trop légers.

– Le perfect de Jakob Poeltl. Le pivot est un habitué du genre, mais son 7/7 au tir, pour 18 points et 10 rebonds, a cette fois mis en lumière les failles de la raquette bien trop permissive des Wizards, privés de leur »rim protector« Alex Sarr (et Anthony Davis). Au fil du match, Scottie Barnes (18 points) a lui aussi pris ses aises dans la peinture, contribuant à déséquilibrer les débats en défaveur des locaux.

– Bilal Coulibaly en vue. Le Français a fait partie de ceux qui donné le ton en début de match avec de l’agressivité vers le cercle et de bons choix, pour faire briller ses coéquipiers également. En 23 minutes sur le parquet, il s’est distingué avec 14 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Rien de fou, mais de bons passages à reproduire pour finir la saison sur une bonne note. Sur le plan individuel.

