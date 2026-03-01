Matchs
Dwyane Wade et Bam Adebayo en désaccord sur le niveau réel du Heat

NBA – Bam Adebayo pense que le Heat peut sortir du « play-in » et finir dans le Top 6. Dwyane Wade a beaucoup plus de doutes.

Dwyane Wade et Bam AdebayoAprès la défaite du Heat face aux Sixers, Bam Adebayo n’avait pas caché sa frustration. L’intérieur de Miami avait affirmé que son équipe valait mieux que de jouer le « play-in ». Une sortie arrivée jusqu’aux oreilles de Dwyane Wade, qui a échangé avec Bam Adebayo par messages. La légende du Heat se montrait sceptique quant aux propos du triple All-Star et attend désormais qu’il joigne les actes à la parole.

« Les hommes et les femmes mentent, mais pas les chiffres », soulignait Dwyane Wade sur Prime Video. « Je pense que son incompréhension, et celle du Heat, vient du fait qu’il s’agit de l’équipe qui joue le plus vite, et qui fait partie de celles qui marquent le plus de points. Les chiffres sont là. Ils ont trois gars qui ont été All-Stars, donc le talent est aussi là. J’ai demandé à Bam et Tyler : qui va finir les matchs ? Nous avons perdu des matchs parce que nous n’arrivions pas à finir. Je les vois bien jouer pendant 35-40 minutes, mais dans les instants décisifs, j’ai besoin de voir deux ou trois gars qui savent ce qu’ils ont à faire. Je ne vois pas beaucoup cela avec le Heat. »

Bam Adebayo veut donner tort à Dwyane Wade

Face aux Rockets, Miami a dominé toute la seconde période et n’a pas cédé dans les derniers instants, malgré les assauts incessants de Kevin Durant. Bam Adebayo, Andrew Wiggins et Kel’el Ware se sont relayés pour répondre.

Après la rencontre, Bam Adebayo a eu l’occasion d’échanger avec Dwyane Wade, et le coéquipier de Norman Powell a pu développer davantage son avis sur son équipe.

« Ce qui me frustre, c’est lorsque je vois des matchs comme celui-ci : je me demande comment on peut ne pas sortir de la zone du play-in », s’interroge Bam Adebayo. « Comment ça se fait que ça ne devienne pas une habitude ? Nous devons montrer au monde que nous pouvons garder cette mentalité et sortir du play-in, parce que, de toute évidence, certains de mes aînés pensent que nous en sommes incapables. »

Après ce duel victorieux face à Houston, Miami (31-29) recevra deux fois les Nets. L’occasion, pour les hommes d’Erik Spoelstra, de continuer à mettre la pression sur les Sixers (33-26), sixièmes de la conférence Est.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 49 30:00 47.3 39.0 82.7 0.4 3.3 3.6 2.6 2.0 1.2 0.2 2.1 22.5
Tyler Herro 16 30:23 49.0 36.7 90.6 0.5 3.8 4.3 3.4 1.9 0.9 0.4 1.8 21.0
Bam Adebayo 53 31:23 44.9 34.4 76.5 2.1 7.8 9.9 2.8 1.8 1.0 0.7 1.6 18.6
Andrew Wiggins 55 31:11 47.4 40.6 78.5 1.8 3.3 5.1 2.8 1.6 1.1 1.0 2.2 16.1
Jaime Jaquez Jr. 56 28:33 50.4 25.7 74.9 1.3 4.0 5.3 4.6 2.2 0.8 0.3 1.9 15.0
Kel'el Ware 57 22:05 52.7 40.2 77.9 3.1 6.3 9.4 0.5 0.8 0.7 1.0 1.5 11.3
Pelle Larsson 50 24:58 49.9 32.1 77.2 0.9 2.6 3.4 3.4 1.2 0.7 0.2 2.0 10.4
Davion Mitchell 50 28:40 47.0 41.2 66.0 0.4 2.2 2.6 6.9 1.6 1.1 0.2 2.7 8.9
Simone Fontecchio 57 16:45 38.7 35.3 83.3 0.8 2.3 3.1 1.5 0.7 0.5 0.2 1.5 8.2
Nikola Jović 45 17:35 37.0 27.2 68.3 0.6 2.8 3.4 2.2 1.4 0.6 0.4 1.4 7.5
Dru Smith 59 16:44 40.6 30.5 83.3 0.9 1.7 2.5 2.6 0.8 1.5 0.3 1.5 5.9
Kasparas Jakučionis 34 16:49 40.6 44.4 90.3 0.8 1.8 2.6 2.4 0.9 0.6 0.1 2.0 5.4
Myron Gardner 29 9:19 47.7 40.4 73.7 1.0 1.9 2.9 1.0 0.2 0.5 0.2 1.7 4.0
Keshad Johnson 23 7:08 41.3 32.0 76.5 0.7 1.2 1.9 0.1 0.4 0.2 0.2 0.8 3.2
Jahmir Young 8 5:30 36.8 28.6 100.0 0.3 0.3 0.5 0.8 0.3 0.1 0.0 0.5 2.1
Vladislav Goldin 2 4:00 100.0 0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0
Trevor Keels 1 2:00 0.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Thibault Mairesse
Commentaires
