Dwyane Wade et Bam Adebayo en désaccord sur le niveau réel du Heat

Après la défaite du Heat face aux Sixers, Bam Adebayo n’avait pas caché sa frustration. L’intérieur de Miami avait affirmé que son équipe valait mieux que de jouer le « play-in ». Une sortie arrivée jusqu’aux oreilles de Dwyane Wade, qui a échangé avec Bam Adebayo par messages. La légende du Heat se montrait sceptique quant aux propos du triple All-Star et attend désormais qu’il joigne les actes à la parole.

« Les hommes et les femmes mentent, mais pas les chiffres », soulignait Dwyane Wade sur Prime Video. « Je pense que son incompréhension, et celle du Heat, vient du fait qu’il s’agit de l’équipe qui joue le plus vite, et qui fait partie de celles qui marquent le plus de points. Les chiffres sont là. Ils ont trois gars qui ont été All-Stars, donc le talent est aussi là. J’ai demandé à Bam et Tyler : qui va finir les matchs ? Nous avons perdu des matchs parce que nous n’arrivions pas à finir. Je les vois bien jouer pendant 35-40 minutes, mais dans les instants décisifs, j’ai besoin de voir deux ou trois gars qui savent ce qu’ils ont à faire. Je ne vois pas beaucoup cela avec le Heat. »

Bam Adebayo veut donner tort à Dwyane Wade

Face aux Rockets, Miami a dominé toute la seconde période et n’a pas cédé dans les derniers instants, malgré les assauts incessants de Kevin Durant. Bam Adebayo, Andrew Wiggins et Kel’el Ware se sont relayés pour répondre.

Après la rencontre, Bam Adebayo a eu l’occasion d’échanger avec Dwyane Wade, et le coéquipier de Norman Powell a pu développer davantage son avis sur son équipe.

« Ce qui me frustre, c’est lorsque je vois des matchs comme celui-ci : je me demande comment on peut ne pas sortir de la zone du play-in », s’interroge Bam Adebayo. « Comment ça se fait que ça ne devienne pas une habitude ? Nous devons montrer au monde que nous pouvons garder cette mentalité et sortir du play-in, parce que, de toute évidence, certains de mes aînés pensent que nous en sommes incapables. »

Après ce duel victorieux face à Houston, Miami (31-29) recevra deux fois les Nets. L’occasion, pour les hommes d’Erik Spoelstra, de continuer à mettre la pression sur les Sixers (33-26), sixièmes de la conférence Est.