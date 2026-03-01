Bilal Coulibaly pense déjà aux playoffs avec la nouvelle version des Wizards

Battus la nuit passée par les Raptors, les Wizards restent dans la « course » à la dernière place à l’Est. Les hommes de la capitale (16v-43d) n’ont qu’une victoire d’avance sur leurs deux poursuivants, les Nets (15v-44d) et les Pacers (15v-45d).

Si les trois équipes collectionnent les défaites en ce moment, au moins deux d’entre elles savent, quel que soit le choix de Draft récupéré, qu’elles seront attendues plus haut la saison prochaine. Alors que les Pacers vont récupérer leur leader Tyrese Haliburton, les Wizards vont pouvoir s’appuyer sur leurs recrues de ces dernières semaines.

En l’occurrence, Anthony Davis et Trae Young, dont la présence pourrait totalement changer la trajectoire de cette formation privée de playoffs depuis 2021. L’évolution attendue est celle d’une équipe aujourd’hui focalisée sur son rang à la Draft et le développement de ses joueurs, vers une formation qui visera, dès la saison prochaine, une place en playoffs.

Hâte de changer d’objectifs

« C’est super. On parle déjà des playoffs, à quel point ce sera différent. On en discutait avec Trae et AD ce matin. Ils nous parlent énormément de tout ça. Nous n’y avons jamais goûté, donc on ne sait pas à quoi cela ressemble. Mais on a vraiment hâte », s’enthousiasmait récemment Bilal Coulibaly.

Tout l’enjeu sera de savoir à quel point la mayonnaise va prendre entre ces vétérans, expérimentés et fragiles physiquement, avec la jeunesse en place, Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington, Tre Johnson et Coulibaly donc.

Résultat, en partant du principe qu’Anthony Davis et Trae Young restent en bonne santé, plusieurs scouts interrogés par The Athletic sur l’avenir des Wizards considèrent qu’une qualification en playoffs la saison prochaine est à la portée de Washington. « Ils devraient être une équipe de playoffs », assure l’un d’eux, en soulignant le fait que la conférence Est est suffisamment ouverte pour y réaliser une percée.