Juste un peu de chambrage entre Tyler Herro et Kevin Durant

Il n’aura fallu que quelques minutes de jeu pour que la tension monte d’un cran, cette nuit, lors du match entre Miami et Houston. En cause : un échange tendu entre Tyler Herro et Kevin Durant, que Andrew Wiggins et Josh Okogie ont dû calmer après une remarque de l’arrière du Heat visiblement mal passée.

Les deux protagonistes ont écopé d’une faute technique chacun, avant que tout ne rentre très vite dans l’ordre. Ils sont rapidement passés à autre chose, tout en continuant à se taquiner, et se sont même tranquillement salués à l’issue de la rencontre. Et si Kevin Durant a brillé avec 32 points et 8 passes décisives, c’est Tyler Herro (18 points) qui a eu le dernier mot, Miami s’imposant (115-105).

« Au bout du compte, on est juste en compétition », a confié Tyler Herro, qui s’était déjà accroché avec un autre joueur des Rockets, Amen Thompson, la saison dernière. « Il disait que je ne savais pas défendre, alors je lui ai répondu. Mais c’est ça, la compétition. On aime pouvoir se mesurer aux meilleurs du monde. C’est pour ça que je vis : j’adore la compétition (…). On a gagné, donc l’équipe a répondu. J’ai juste réveillé un peu la flamme. »

Du respect mutuel

Kevin Durant s’est lui aussi exprimé après la rencontre, en minimisant cet accrochage avec l’arrière floridien… qui aura au moins eu le mérite de lancer véritablement le match.

« Je pense qu’on avait juste besoin d’un petit électrochoc et d’un peu d’énergie pour démarrer le match. Comme vous l’avez vu, on a rigolé et plaisanté juste après », a-t-il rappelé. « J’ai du respect pour Tyler. Il a du respect pour moi. Ces mots, ce sont ses mots, au final. On ne va pas en faire toute une histoire. Ce n’était pas spécialement physique de notre côté. J’apprécie sa compétitivité, et vice versa. On peut passer à autre chose. ».

Pour KD, l’altercation n’aurait même pas mérité une faute technique. Il n’y a pas eu de contact, mais les mots ont suffi pour que les arbitres sanctionnent et ramènent tout le monde à la raison.

« Ce n’était rien de grave. Je suis toutefois furieux qu’on ait quand même pris une technique. On ne s’est pas bousculés. Ce n’étaient que des paroles. Les autres essayaient de calmer le jeu en plaisantant : ils ne veulent pas que les choses dégénèrent, donc je comprends. Mais je pense simplement que ça fait naturellement partie du jeu. »