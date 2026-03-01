Les débuts de Darius Garland avec les Clippers sont imminents

L’attente touche peut-être à sa fin. D’après l’insider Chris Haynes, Darius Garland cible en effet le match de lundi, à Golden State, pour effectuer ses grands débuts avec les Clippers !

Le meneur n’a plus joué depuis le 14 janvier, freiné par la gestion d’une blessure au gros orteil gauche, doublée d’une entorse du gros orteil droit. Avant de rejoindre la Californie, il avait disputé 26 rencontres sous le maillot des Cavaliers, avant d’être échangé début février contre James Harden. Un virage fort pour Cleveland, qui a fini par trancher, alors que les pépins physiques du joueur traînent depuis les playoffs de l’an passé.

Des douleurs qui ont pesé lourd : Darius Garland avait manqué quatre matches lors des playoffs 2025, dont deux défaites à domicile face à Indiana, dans une série qui a précipité l’élimination de Cleveland au second tour.

À Los Angeles, en revanche, on voit en Darius Garland un moteur plus durable que James Harden, contre lequel il a été échangé. À 26 ans, le double All-Star colle en tout cas à la nouvelle stratégie d’une équipe qui voulait rajeunir son effectif et accélérer son jeu. Car malgré une saison tronquée, les chiffres de Darius Garland restent tout de même solides : 18.0 points et 6.9 passes en 30.5 minutes de moyenne, avec des pourcentages de 45.1% au tir, 36% de loin et 86.1% aux lancers. De quoi imaginer un impact immédiat, à condition que les orteils tiennent.

Pour relancer des Clippers, qui ont retrouvé le Top 10 de l’Ouest, mais qui restent sur trois défaites consécutives ?

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.