Les Lakers retrouvent de l’adresse et le sourire

À équidistance de la 3e place, détenue par les Rockets, et de la 7e, qui appartient aux Suns, les Lakers ne peuvent plus se permettre de perdre des matches à leur portée, sous peine de se retrouver dans la zone du « play-in ».

Trois défaites consécutives avaient ainsi plongé LeBron James et les siens dans le doute, mais face aux Warriors, certes très affaiblis, les Lakers ont retrouvé de la maîtrise avec 48 minutes de bon basket, la conséquence d’une entame réussie : +17 à la fin du premier quart-temps.

« On en revient à retrouver cette régularité pour jouer comme il faut des deux côtés du terrain et faire ce qu’on est censés faire et exécuter à un niveau élevé. On l’avait vu par séquences, mais on ne l’avait pas encore fait sur toute la durée d’un match complet » souligne JJ Redick. « Ça venait par moments lors de nos quatre matches précédents. C’est clairement notre match le plus complet depuis la pause du All-Star Game. »

« Notre mentalité était la bonne »

Avec 26 points, 8 passes et 6 rebonds en seulement 29 minutes, Luka Doncic a fait du Luka Doncic avant de souffler ses 27 bougies. À ses côtés, LeBron James a ajouté 22 points, 9 passes et 7 rebonds en 28 minutes, tout en inscrivant le 1 000e tir à 3-points de sa carrière. Austin Reaves (18 points), Luke Kennard (16 points) et Jake LaRavia (15 points en sortie de banc) ont tous répondu présent.

« On avait juste besoin d’une victoire… de se remettre dans le bon sens, et je pense qu’on l’a fait ce soir », a résumé LeBron James. « Ça faisait un moment qu’on n’avait pas disputé un match complet de 48 minutes avec un effort soutenu. Je pense qu’on est arrivés avec le bon état d’esprit. On restait sur trois défaites, dont deux à domicile, et le match contre Phoenix avait été difficile. On est venus avec la bonne mentalité, en prenant conscience de la mission, et on a fait le travail. »

Si en attaque, les Lakers ont été très propres (53% au tir, 46% à 3-points, 9 balles perdues, 29 passes…), LeBron James insiste sur l’aspect mental. « Au final, je pense surtout que notre mentalité était la bonne. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. On peut parler des statistiques, mais mentalement on savait à quoi on faisait face. On savait comment on avait perdu les trois derniers matches, et ça ne nous plaisait pas. »