Le MVP de la nuit | Immanuel Quickley monte en puissance

Les Raptors foncent vers une qualification directe pour les playoffs, et aux côtés du tandem All-Star Barnes-Ingram, Immanuel Quickley joue un rôle de « débloqueur de situations compliquées ». Comme cette nuit face aux Wizards où les Raptors avaient pris le match par le mauvais bout.

Dans ces cas-là, Immanuel Quickley apporte de la vitesse et de la folie dans le jeu, et surtout de l’efficacité : 27 points, 11 passes à 8 sur 8 à 2-points et 5 sur 5 aux lancers-francs. Le tout en ne perdant qu’un ballon.

« Darko nous a secoués à la mi-temps. Il ne nous a même pas montré de séquences vidéo. Il a simplement essayé de nous réveiller, il nous a un peu crié dessus » raconte-t-il à propos du coup de gueule de son coach. « Il a différents styles de coaching et celui-là, on ne l’avait pas vu depuis longtemps. Mais ça a été efficace. Il nous a remis en marche. Les gars se sont motivés entre eux aussi. C’était super. »

Mais qu’est-ce qui fait la différence entre les Raptors de la première mi-temps et ceux revenus après la pause ? « Je pense que c’est surtout l’attention aux détails. On est entrés dans le match un peu lentement, surtout défensivement, et c’est ça notre identité. Donc on voulait simplement revenir à notre façon de jouer « répond-il.

Dans le dernier quart-temps, Immanuel Quickley a passé son temps à casser les lignes, que ce soit pour servir Scottie Barnes dans le dos de la défense ou trouver un shooteur dans les coins. Sans oublier des paniers très compliqués, qu’il s’agisse d’un step-back en retombant sur les fesses, ou d’un lay-up devant trois Wizards. Un vrai feu follet, difficile à contenir.

Au final, l’ancien 6e homme des Knicks signe son 6e double-double de la saison. On note qu’il a atteint la barre des 20 points à trois reprises sur les quatre derniers matches, et qu’il tourne à 24 points et 6 passes de moyenne sur cette séquence. De quoi, effectivement, devenir le Lieutenant le plus fiable du tandem Barnes-Ingram.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NY 64 19:25 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NY 78 23:06 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NY 81 28:56 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 NY 30 24:00 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 2023-24 TOR 38 33:17 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2024-25 TOR 33 27:49 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 17.1 2025-26 TOR 56 32:28 44.9 38.2 80.3 0.6 3.7 4.3 5.9 2.1 1.2 1.6 0.1 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.