La défense des Nets touche le fond

Il y a des soirées où on dit, pour aller vite et en exagérant un peu, que tout rentrait pour telle ou telle équipe. Ça n’a jamais été aussi vrai que pour les Celtics contre les Nets. Les joueurs de Joe Mazzulla ont shooté à 66.7% de réussite au shoot et 64.7% à 3-pts. Quand on inscrit deux tirs sur trois, tout devient plus facile.

Effet inverse, quand on encaisse 66% des tirs adversaires, dont 22 tirs à 3-pts, tout devient compliqué pour espérer l’emporter. Les joueurs de Brooklyn ont logiquement explosé, en s’inclinant et en encaissant pas moins de 148 points. La franchise n’avait pas connu telle saignée depuis 2022…

« C’était un match vraiment, vraiment pauvre défensivement. Sans doute notre pire de la saison », résume Jordi Fernandez. « Je sais qu’on a déjà fait mieux donc je peux me battre là-dessus. L’idée, ce n’est pas le quoi, c’est le comment : comment on se présente, comment on se bat. Là, ce n’était pas au niveau de nos standards. »

Depuis le début de saison, le coach des Nets insiste sur l’attitude de ses joueurs, plus que sur les résultats, qui sont médiocres, ce qui était annoncé avant même le premier match. Quand on lit la feuille de statistiques, on comprend que les efforts n’étaient pas là.

« Il y a un abandon total quand on perd de 40 points et qu’on encaisse 82 points en une mi-temps », se lamente le technicien en regardant la seconde période de ses troupes, car à la pause, il n’y avait que neuf points d’écart. « En face, il faut le souligner, c’est une très bonne équipe mais on peut faire mieux. Je le sais. J’ai confiance en mes joueurs. Je ne sais pas s’ils croient en leur qualité à jouer dur, mais mon travail, c’est de leur montrer qu’on peut jouer encore plus fort. »

Avec, ces derniers jours, 115 points encaissés contre les Hawks, puis 123 et 126 face aux Mavericks et aux Spurs, et enfin cette terrible gifle à Boston, c’est raté mais ce n’est pas étonnant : Brooklyn étant seulement la 27e défense de la ligue cette saison.