Festival offensif pour les Celtics et nouvelle correction pour les Nets

De retour de leur « road-trip » sur la côte Ouest, les Celtics ont fait plaisir à leurs fans en livrant l’une des meilleures prestations offensives de toute l’histoire. Et en humiliant, du même coup, une toujours plus triste équipe des Nets, battue pour la septième fois d’affilée.

Trois hommes se sont mis en évidence, cette nuit : Jaylen Brown (28 points, 9 passes, 7 rebonds), Nikola Vucevic (28 points, 11 rebonds) et Payton Pritchard (22 points). Néanmoins, Boston a pu s’appuyer sur tout son groupe pour se relancer après sa défaite à Denver.

Ainsi, au-delà de marquer 148 points, les Celtics l’ont fait en terminant à… 67% de réussite au shoot ! Tout en alignant un super 22 sur 34 à 3-points (soit 65% d’adresse), avec également 38 passes décisives et une deuxième mi-temps cinglante, remportée sur le score de 82 à 54 !

Si la différence dans cette partie s’est donc faite en seconde période, avec un énorme « run » de 27-7 réussi sur la deuxième moitié du troisième quart-temps pour faire passer l’écart de +6 à +26, on n’oubliera pas que Brooklyn était déjà sur un fil en première mi-temps. Ne tenant que grâce aux pertes de balle adverses et à une bonne présence dans la peinture, face à des shooteurs adroits et un banc influent.

Annonciateur du déluge qui s’abattrait sur les joueurs new-yorkais après la pause…

À RETENIR

Boston bat des records en attaque. Entre leur « effective field goal percentage (eFG%) » de 80.8% et leur « true shooting percentage (TS%) » de 82.6%, les Celtics ont frappé fort offensivement, établissant plusieurs nouveaux records « all-time » à ce niveau. Il n’est donc guère surprenant de les voir exploser les Nets de la sorte, avec un écart monté à… +41, au maximum. Dès l’instant où les joueurs de Joe Mazzulla ont limité leurs pertes de balle et bien contrôlé la peinture, il n’y a plus eu le moindre suspense, avec cette adresse aussi insolente.

Nikola Vucevic reprend confiance. Dans le dur ces derniers jours, Nikola Vucevic en profite pour signer son meilleur match sous les couleurs des Celtics. Un gros « double-double », de bons décalages, une belle adresse et une forte agressivité, histoire de mettre les Nets en pièces sans rien forcer. Jaylen Brown et Payton Pritchard ont aussi assuré, mais c’est bien « Vooch » qui a placé Boston sur de bons rails. Et ce, dès son entrée dans le premier quart-temps. Le symbole d’un banc ultra productif : 77 points !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 122 CLE 119 BOS 148 BRO 111 MIL 98 NYK 127 DAL 105 MEM 124 OKC 101 DEN 104

LEXIQUE

Effective field goal percentage (eFG%) : équation permettant de calculer l’adresse globale d’un joueur ou d’une équipe, en prenant en compte le fait qu’un tir à 3-points rapporte 1.5 fois plus de points qu’un tir à 2-points. La formule de calcul est la suivante : eFG% = ([tirs réussis + 0.5 * tirs à 3-points réussis] / tirs tentés) * 100.

True shooting percentage (TS%) : équation permettant de calculer l’adresse globale d’un joueur ou d’une équipe, en prenant cette fois-ci en considération les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.