Matchs
NBA
Matchs
NBA

Keegan Murray retourne à l’infirmerie

Publié le 28/02/2026 à 11:20 Twitter Facebook

L’ailier des Kings s’est à nouveau blessé à la cheville gauche dès le premier quart-temps du match face aux Rockets mercredi.

Keegan Murray enchaîne les pépins cette saison. Privé des quinze premiers matchs de l’exercice en cours suite à une opération d’un ligament du pouce, l’ailier de Sacramento s’est de nouveau blessé mercredi soir, alors qu’il venait à peine de revenir depuis une semaine.

Sa dernière blessure à la cheville gauche début janvier lui avait coûté vingt matchs d’absence, et c’est malheureusement à la même cheville qu’il s’est blessé face aux Rockets. Dans un duel avec Clint Capela dans la peinture, un mauvais appui a suffi pour le renvoyer prématurément au vestiaire, après seulement huit minutes de jeu.

Les radios passées par le joueur hier ont révélé une entorse légère de la cheville gauche. Au vu de ses antécédents (et des enjeux sportifs pour les Kings, bons derniers à l’Ouest), Sacramento va prôner la sagesse et Keegan Murray ne sera pas réexaminé par le staff médical avant deux semaines. Il lui restera ensuite au mieux un petit mois pour essayer de bien finir une saison bien compliquée, lui qui a vu cette semaine Kon Knueppel lui voler son record de paniers à 3-points inscrits dans une saison rookie.

 

Keegan Murray Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 SAC 80 29:47 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2
2023-24 SAC 77 33:37 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2
2024-25 SAC 76 34:21 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4
2025-26 SAC 23 34:29 42.0 27.7 77.6 1.4 4.3 5.7 1.7 1.8 1.0 1.2 1.6 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Betting Content Writer Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes