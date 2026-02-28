Keegan Murray retourne à l’infirmerie

Keegan Murray enchaîne les pépins cette saison. Privé des quinze premiers matchs de l’exercice en cours suite à une opération d’un ligament du pouce, l’ailier de Sacramento s’est de nouveau blessé mercredi soir, alors qu’il venait à peine de revenir depuis une semaine.

Sa dernière blessure à la cheville gauche début janvier lui avait coûté vingt matchs d’absence, et c’est malheureusement à la même cheville qu’il s’est blessé face aux Rockets. Dans un duel avec Clint Capela dans la peinture, un mauvais appui a suffi pour le renvoyer prématurément au vestiaire, après seulement huit minutes de jeu.

Les radios passées par le joueur hier ont révélé une entorse légère de la cheville gauche. Au vu de ses antécédents (et des enjeux sportifs pour les Kings, bons derniers à l’Ouest), Sacramento va prôner la sagesse et Keegan Murray ne sera pas réexaminé par le staff médical avant deux semaines. Il lui restera ensuite au mieux un petit mois pour essayer de bien finir une saison bien compliquée, lui qui a vu cette semaine Kon Knueppel lui voler son record de paniers à 3-points inscrits dans une saison rookie.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 29:47 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 33:37 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34:21 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4 2025-26 SAC 23 34:29 42.0 27.7 77.6 1.4 4.3 5.7 1.7 1.8 1.0 1.2 1.6 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.