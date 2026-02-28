Quenton Jackson a gagné sa place chez les Pacers

Depuis son arrivée dans la ligue en 2023, Quenton Jackson n’avait connu que la précarité d’un « two-way contract ». D’abord à Washington et ensuite à Indiana, où il se trouve depuis 2024. Partageant donc son temps entre la NBA et, surtout, la G-League.

Ce n’est finalement que pour sa quatrième saison « chez les grands », et pour sa troisième à Indianapolis, que le meneur obtient un contrat standard de trois ans, annonce ESPN.

À 27 ans passés, Quenton Jackson s’est révélé chez les Pacers en profitant, bien sûr, de l’absence de Tyrese Haliburton. Affichant 9.2 points, 2.2 rebonds et 2.1 passes de moyenne, sur 30 matches et sur 17 minutes, à 49% au shoot (dont 41% à 3-points) et 81% aux lancers-francs.

Passé en « mode attaque » cette saison, l’ancien pensionnaire de Texas A&M signe pour le minimum et il lui faudra continuer de faire ses preuves, puisque sa deuxième année n’est que partiellement garantie et parce que sa troisième ne l’est pas du tout.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA

Quenton Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 WAS 9 15:00 45.2 8.3 77.3 0.2 0.7 0.9 1.7 1.1 0.4 0.4 0.1 6.2 2023-24 IND 3 3:40 0.0 100.0 0.0 1.3 1.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.7 2024-25 IND 28 13:36 47.5 37.5 77.5 0.5 1.1 1.6 1.9 1.5 0.8 0.6 0.2 5.8 2025-26 IND 30 17:16 48.9 40.5 81.0 0.6 1.5 2.2 2.1 1.8 0.6 1.2 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.