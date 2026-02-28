Sans jouer, Mason Plumlee est déjà prolongé par les Spurs

Mission réussie pour Mason Plumlee. Le pivot de 35 ans a réussi à tirer profit de son contrat de dix jours avec les Spurs, qui l’ont engagé dans la foulée sur un contrat garanti jusqu’à la fin de la saison. Il occupera le 15e et dernier contrat garanti de l’effectif resté vacant suite au départ de Jeremy Sochan.

Là où Mason Plumlee a fait fort, c’est qu’il n’a pas eu besoin de disputer la moindre seconde de jeu pour convaincre la direction de San Antonio de le prolonger. Son expérience, son éthique de travail et ses qualités en défense en feront un atout de plus dans la manche de Mitch Johnson pour seconder Victor Wembanyama.

Sa prolongation pourrait interroger, alors que Luke Kornet et Bismack Biyombo figurent également dans l’effectif. Mais le front office des Spurs a sans doute estimé que son profil et ses qualités pourraient s’avérer utiles. notamment en vue d’un duel en playoffs face aux Nuggets de Nikola Jokic, qu’il connaît bien pour avoir joué avec Denver pendant plus de trois ans.

Arrivé à Charlotte en provenance de Phoenix cet été, Mason Plumlee a disputé 14 matchs avec les Hornets avant d’être envoyé à OKC lors de la »trade deadline”, où il a été directement coupé, pour finalement atterrir à San Antonio, deux semaines plus tard.

Mason Plumlee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BKN 70 18:13 65.9 0.0 62.6 1.4 3.0 4.4 0.9 2.4 0.7 1.1 0.8 7.4 2014-15 BKN 82 21:15 57.3 0.0 49.5 2.1 4.1 6.2 0.9 2.5 0.8 1.3 0.8 8.7 2015-16 POR 82 25:25 51.6 0.0 64.2 2.5 5.2 7.7 2.8 3.1 0.8 1.9 1.0 9.1 2016-17 DEN 27 23:51 54.7 0.0 61.8 1.9 4.6 6.4 2.6 2.9 0.7 1.7 1.1 9.1 2016-17 POR 54 29:08 53.2 0.0 56.7 2.2 5.8 8.0 4.0 2.8 0.9 1.6 1.2 11.1 2017-18 DEN 74 19:27 60.1 0.0 45.8 1.8 3.6 5.4 1.9 2.5 0.7 1.4 1.1 7.1 2018-19 DEN 82 21:07 59.3 20.0 56.1 2.0 4.4 6.4 3.0 3.1 0.8 1.5 0.9 7.8 2019-20 DEN 61 17:20 61.5 0.0 53.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.3 0.5 1.3 0.6 7.2 2020-21 DET 56 26:46 61.4 0.0 66.9 2.6 6.7 9.3 3.6 3.3 0.8 1.9 0.9 10.4 2021-22 CHA 73 24:34 64.1 0.0 39.2 2.4 5.3 7.7 3.1 3.1 0.8 1.4 0.7 6.5 2022-23 LAC 23 19:52 72.7 77.2 1.8 5.1 6.9 1.7 2.4 0.5 1.3 0.5 7.5 2022-23 CHA 56 28:31 66.9 60.5 3.3 6.3 9.7 3.7 2.9 0.6 1.6 0.6 12.2 2023-24 LAC 46 14:39 56.9 0.0 70.7 1.3 3.8 5.1 1.2 1.5 0.3 0.8 0.4 5.3 2024-25 PHO 74 17:34 61.9 0.0 64.8 1.6 4.6 6.1 1.8 2.1 0.4 0.8 0.6 4.5 2025-26 CHA 14 8:56 75.0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.7 0.4 0.6 0.0 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.