Sans jouer, Mason Plumlee est déjà prolongé par les Spurs

Mission réussie pour Mason Plumlee. Le pivot de 35 ans a réussi à tirer profit de son contrat de dix jours avec les Spurs, qui l’ont engagé dans la foulée sur un contrat garanti jusqu’à la fin de la saison. Il occupera le 15e et dernier contrat garanti de l’effectif resté vacant suite au départ de Jeremy Sochan.
Là où Mason Plumlee a fait fort, c’est qu’il n’a pas eu besoin de disputer la moindre seconde de jeu pour convaincre la direction de San Antonio de le prolonger. Son expérience, son éthique de travail et ses qualités en défense en feront un atout de plus dans la manche de Mitch Johnson pour seconder Victor Wembanyama.
Sa prolongation pourrait interroger, alors que Luke Kornet et Bismack Biyombo figurent également dans l’effectif. Mais le front office des Spurs a sans doute estimé que son profil et ses qualités pourraient s’avérer utiles. notamment en vue d’un duel en playoffs face aux Nuggets de Nikola Jokic, qu’il connaît bien pour avoir joué avec Denver pendant plus de trois ans.
Arrivé à Charlotte en provenance de Phoenix cet été, Mason Plumlee a disputé 14 matchs avec les Hornets avant d’être envoyé à OKC lors de la »trade deadline”, où il a été directement coupé, pour finalement atterrir à San Antonio, deux semaines plus tard.
|Mason Plumlee
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|BKN
|70
|18:13
|65.9
|0.0
|62.6
|1.4
|3.0
|4.4
|0.9
|2.4
|0.7
|1.1
|0.8
|7.4
|2014-15
|BKN
|82
|21:15
|57.3
|0.0
|49.5
|2.1
|4.1
|6.2
|0.9
|2.5
|0.8
|1.3
|0.8
|8.7
|2015-16
|POR
|82
|25:25
|51.6
|0.0
|64.2
|2.5
|5.2
|7.7
|2.8
|3.1
|0.8
|1.9
|1.0
|9.1
|2016-17
|DEN
|27
|23:51
|54.7
|0.0
|61.8
|1.9
|4.6
|6.4
|2.6
|2.9
|0.7
|1.7
|1.1
|9.1
|2016-17
|POR
|54
|29:08
|53.2
|0.0
|56.7
|2.2
|5.8
|8.0
|4.0
|2.8
|0.9
|1.6
|1.2
|11.1
|2017-18
|DEN
|74
|19:27
|60.1
|0.0
|45.8
|1.8
|3.6
|5.4
|1.9
|2.5
|0.7
|1.4
|1.1
|7.1
|2018-19
|DEN
|82
|21:07
|59.3
|20.0
|56.1
|2.0
|4.4
|6.4
|3.0
|3.1
|0.8
|1.5
|0.9
|7.8
|2019-20
|DEN
|61
|17:20
|61.5
|0.0
|53.5
|1.6
|3.6
|5.2
|2.5
|2.3
|0.5
|1.3
|0.6
|7.2
|2020-21
|DET
|56
|26:46
|61.4
|0.0
|66.9
|2.6
|6.7
|9.3
|3.6
|3.3
|0.8
|1.9
|0.9
|10.4
|2021-22
|CHA
|73
|24:34
|64.1
|0.0
|39.2
|2.4
|5.3
|7.7
|3.1
|3.1
|0.8
|1.4
|0.7
|6.5
|2022-23
|LAC
|23
|19:52
|72.7
|77.2
|1.8
|5.1
|6.9
|1.7
|2.4
|0.5
|1.3
|0.5
|7.5
|2022-23
|CHA
|56
|28:31
|66.9
|60.5
|3.3
|6.3
|9.7
|3.7
|2.9
|0.6
|1.6
|0.6
|12.2
|2023-24
|LAC
|46
|14:39
|56.9
|0.0
|70.7
|1.3
|3.8
|5.1
|1.2
|1.5
|0.3
|0.8
|0.4
|5.3
|2024-25
|PHO
|74
|17:34
|61.9
|0.0
|64.8
|1.6
|4.6
|6.1
|1.8
|2.1
|0.4
|0.8
|0.6
|4.5
|2025-26
|CHA
|14
|8:56
|75.0
|66.7
|0.7
|2.1
|2.9
|1.1
|0.7
|0.4
|0.6
|0.0
|1.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.