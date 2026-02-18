Un contrat de dix jours pour Mason Plumlee à San Antonio

En plein All-Star Break, ESPN annonce du mouvement à San Antonio, puisque la franchise texane s’attache les services de Mason Plumlee, un joueur d’expérience (13 saisons dans la ligue), par le biais d’un contrat de dix jours.

Aperçu à Charlotte cette saison, où son rôle était très limité (1.9 point, 2.9 rebonds et 1.1 passe, sur 9 minutes et en 14 matches), le pivot de bientôt 36 ans avait été transféré par les Hornets au Thunder juste avant la « trade deadline », en échange d’Ousmane Dieng, mais les champions en titre l’avaient ensuite coupé dans la foulée.

C’est donc chez les Spurs, en relais de Victor Wembanyama, que Mason Plumlee tentera de se relancer.

Au vu de la concurrence (Luke Kornet, Kelly Olynyk et Bismack Biyombo), on a du mal à le voir gratter des minutes, mais il peut espérer obtenir le dernier contrat garanti de la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest.

Mason Plumlee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BKN 70 18:13 65.9 0.0 62.6 1.4 3.0 4.4 0.9 2.4 0.7 1.1 0.8 7.4 2014-15 BKN 82 21:15 57.3 0.0 49.5 2.1 4.1 6.2 0.9 2.5 0.8 1.3 0.8 8.7 2015-16 POR 82 25:25 51.6 0.0 64.2 2.5 5.2 7.7 2.8 3.1 0.8 1.9 1.0 9.1 2016-17 DEN 27 23:51 54.7 0.0 61.8 1.9 4.6 6.4 2.6 2.9 0.7 1.7 1.1 9.1 2016-17 POR 54 29:08 53.2 0.0 56.7 2.2 5.8 8.0 4.0 2.8 0.9 1.6 1.2 11.1 2017-18 DEN 74 19:27 60.1 0.0 45.8 1.8 3.6 5.4 1.9 2.5 0.7 1.4 1.1 7.1 2018-19 DEN 82 21:07 59.3 20.0 56.1 2.0 4.4 6.4 3.0 3.1 0.8 1.5 0.9 7.8 2019-20 DEN 61 17:20 61.5 0.0 53.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.3 0.5 1.3 0.6 7.2 2020-21 DET 56 26:46 61.4 0.0 66.9 2.6 6.7 9.3 3.6 3.3 0.8 1.9 0.9 10.4 2021-22 CHA 73 24:34 64.1 0.0 39.2 2.4 5.3 7.7 3.1 3.1 0.8 1.4 0.7 6.5 2022-23 LAC 23 19:52 72.7 77.2 1.8 5.1 6.9 1.7 2.4 0.5 1.3 0.5 7.5 2022-23 CHA 56 28:31 66.9 60.5 3.3 6.3 9.7 3.7 2.9 0.6 1.6 0.6 12.2 2023-24 LAC 46 14:39 56.9 0.0 70.7 1.3 3.8 5.1 1.2 1.5 0.3 0.8 0.4 5.3 2024-25 PHO 74 17:34 61.9 0.0 64.8 1.6 4.6 6.1 1.8 2.1 0.4 0.8 0.6 4.5 2025-26 CHA 14 8:56 75.0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.7 0.4 0.6 0.0 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.