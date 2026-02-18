Un contrat de dix jours pour Mason Plumlee à San Antonio

En plein All-Star Break, ESPN annonce du mouvement à San Antonio, puisque la franchise texane s’attache les services de Mason Plumlee, un joueur d’expérience (13 saisons dans la ligue), par le biais d’un contrat de dix jours.
Aperçu à Charlotte cette saison, où son rôle était très limité (1.9 point, 2.9 rebonds et 1.1 passe, sur 9 minutes et en 14 matches), le pivot de bientôt 36 ans avait été transféré par les Hornets au Thunder juste avant la « trade deadline », en échange d’Ousmane Dieng, mais les champions en titre l’avaient ensuite coupé dans la foulée.
C’est donc chez les Spurs, en relais de Victor Wembanyama, que Mason Plumlee tentera de se relancer.
Au vu de la concurrence (Luke Kornet, Kelly Olynyk et Bismack Biyombo), on a du mal à le voir gratter des minutes, mais il peut espérer obtenir le dernier contrat garanti de la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest.
|Mason Plumlee
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|BKN
|70
|18:13
|65.9
|0.0
|62.6
|1.4
|3.0
|4.4
|0.9
|2.4
|0.7
|1.1
|0.8
|7.4
|2014-15
|BKN
|82
|21:15
|57.3
|0.0
|49.5
|2.1
|4.1
|6.2
|0.9
|2.5
|0.8
|1.3
|0.8
|8.7
|2015-16
|POR
|82
|25:25
|51.6
|0.0
|64.2
|2.5
|5.2
|7.7
|2.8
|3.1
|0.8
|1.9
|1.0
|9.1
|2016-17
|DEN
|27
|23:51
|54.7
|0.0
|61.8
|1.9
|4.6
|6.4
|2.6
|2.9
|0.7
|1.7
|1.1
|9.1
|2016-17
|POR
|54
|29:08
|53.2
|0.0
|56.7
|2.2
|5.8
|8.0
|4.0
|2.8
|0.9
|1.6
|1.2
|11.1
|2017-18
|DEN
|74
|19:27
|60.1
|0.0
|45.8
|1.8
|3.6
|5.4
|1.9
|2.5
|0.7
|1.4
|1.1
|7.1
|2018-19
|DEN
|82
|21:07
|59.3
|20.0
|56.1
|2.0
|4.4
|6.4
|3.0
|3.1
|0.8
|1.5
|0.9
|7.8
|2019-20
|DEN
|61
|17:20
|61.5
|0.0
|53.5
|1.6
|3.6
|5.2
|2.5
|2.3
|0.5
|1.3
|0.6
|7.2
|2020-21
|DET
|56
|26:46
|61.4
|0.0
|66.9
|2.6
|6.7
|9.3
|3.6
|3.3
|0.8
|1.9
|0.9
|10.4
|2021-22
|CHA
|73
|24:34
|64.1
|0.0
|39.2
|2.4
|5.3
|7.7
|3.1
|3.1
|0.8
|1.4
|0.7
|6.5
|2022-23
|LAC
|23
|19:52
|72.7
|77.2
|1.8
|5.1
|6.9
|1.7
|2.4
|0.5
|1.3
|0.5
|7.5
|2022-23
|CHA
|56
|28:31
|66.9
|60.5
|3.3
|6.3
|9.7
|3.7
|2.9
|0.6
|1.6
|0.6
|12.2
|2023-24
|LAC
|46
|14:39
|56.9
|0.0
|70.7
|1.3
|3.8
|5.1
|1.2
|1.5
|0.3
|0.8
|0.4
|5.3
|2024-25
|PHO
|74
|17:34
|61.9
|0.0
|64.8
|1.6
|4.6
|6.1
|1.8
|2.1
|0.4
|0.8
|0.6
|4.5
|2025-26
|CHA
|14
|8:56
|75.0
|66.7
|0.7
|2.1
|2.9
|1.1
|0.7
|0.4
|0.6
|0.0
|1.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.