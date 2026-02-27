Ilias Kamardine obtient un rab d’un an en NCAA

Selon Jonathan Givony, de DraftExpress, la NCAA vient de valider une dérogation accordant à Ilias Kamardine une année supplémentaire d’éligibilité. Initialement autorisé à disputer une seule saison universitaire, l’ancien de Dijon aura désormais la possibilité de revenir une deuxième année à Ole Miss !

Arrivé aux États-Unis à l’été 2025 malgré une carrière professionnelle déjà lancée en France (Betclic Elite avec Dijon, Pro B avec Vichy), le Marseillais de 22 ans s’est rapidement imposé dans la rotation de Chris Beard.

Toutefois, après de brillants débuts, il est rentré dans le rang et s’il tourne à 11.3 points, 3.9 passes et 3.3 rebonds de moyenne en 30 minutes, il est globalement maladroit (43% de réussite dont 29% de loin) et surtout les Rebels (11-17) enchaînent les défaites. Face à LSU, Ole Miss s’est ainsi incliné pour la 10e fois de suite, même si le Français a signé son premier double-double (26 points, 10 passes) en NCAA.

Désormais, les options sont en tout cas ouvertes pour Ilias Kamardine, qui peut repartir chez les pros à l’issue de la saison universitaire ou miser sur une année NCAA supplémentaire pour élargir son rôle et stabiliser son tir.