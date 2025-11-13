Brillant en NCAA, Ilias Kamardine a impressionné Penny Hardaway

Parmi le contingent de jeunes joueurs européens arrivés en NCAA via le NIL, Ilias Kamardine (22 ans, 1m93) continue de monter en puissance du côté d'Ole Miss, où il fait équipe avec le meneur Kezza Giffa, fils de l'international français Sacha Giffa.

Les deux Français ont ainsi été alignés dans le cinq majeur pour la première fois de la saison ce mardi, face aux Memphis Tigers de Penny Hardaway, et Ilias Kamardine a sorti le match presque parfait, compilant 26 points à 11/14 au tir (3/4 à 3-points), 4 rebonds et 4 passes décisives dans la victoire 83-77 d'Ole Miss.

Son expérience fait la différence

Si Kezza Giffa (15 points, 5 passes décisives) a également été précieux en fin de match grâce notamment à ses lancer-francs, c'est Ilias Kamardine qui a scellé le sort de la rencontre avec un dernier dunk en contre-attaque et un rebond défensif décisif dans la foulée.

« En vérité, ça a été un match difficile pour moi. C'était physique, ils envoyaient des joueurs différents à chaque fois. J'ai juste essayé de rester agressif et de prendre le contrôle du rythme du match, étape par étape », a glissé le natif de Marseille, grand artisan de ce troisième succès en trois matchs pour les Rebels.

Sa performance a également été commentée par la légende Penny Hardaway, qui n'a pas manqué de mettre en lumière l'expérience de l'arrière français, déjà rompu aux joutes du basket professionnel après avoir évolué à Evreux et Vichy-Clermont en Pro B puis à la JDA Dijon la saison dernière en Betclic Elite.

« Il est expérimenté », a confirmé Penny Hardaway. « Il est très doué et expérimenté. On n'arrive pas à le contenir. Je me souviens que Luka Dončić avait parlé de la transition entre l'étranger et ici. Il avait dit que la NBA était beaucoup plus facile que le basket européen. Et Kamardine a donné cette impression, que le basket universitaire était beaucoup plus facile que le basket à l'étranger ».

Le Tyrese Haliburton des Rebels

Ilias Kamardine a en effet retranscrit cette maturité dans son jeu, déroulant l'ensemble de ses qualités offensives pour punir presque à chaque fois une défense des Tigers qui a fini par céder. Le Français prend progressivement la mesure de ce basket nouveau, tout en y apportant sa personnalité.

« Je sais que tous les joueurs aiment courir, mais je leur dis que parfois c'est aussi bien de ralentir le jeu pour mettre l'attaque en place et garder le contrôle du match », a-t-il ajouté.

À ses côtés, Kezza Giffa, qui fête ses 23 ans aujourd'hui et sort de deux grosses saisons aux High Point Panthers, a souligné la rapidité avec laquelle son nouveau coéquipier s'est adapté au basket NCAA.

« C'est un excellent leader », a-t-il confié. « Il a un QI Basket incroyable. Il a joué en pro plusieurs années, et c'est un vrai pro. Il a aussi été en Equipe de France. Dans ce type d'environnement, où il n'y a pas beaucoup de temps pour créer de la cohésion, il est arrivé et s'est tout de suite intégré. »

Les commentateurs locaux n'ont pour leur part pas tardé à le comparer à Tyrese Haliburton, tant sur la ressemblance physique qu'au niveau de son jeu. Confirmation attendue dès demain soir face à California State pour les Rebels qui viseront un quatrième succès de suite.