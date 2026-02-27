Le MVP de la nuit | Saddiq Bey reprend son envol

Ce duel entre Pelicans et Jazz a rapidement tourné en la faveur de New Orleans grâce, en partie, à Saddiq Bey. Dans le deuxième quart-temps, alors qu’il n’y a que cinq points d’écart entre les deux équipes, l’ailier se montre. Au poste bas, il prend d’abord le meilleur sur Brice Sensabaugh pour s’offrir un accès facile au cercle. Sur la possession suivante, même configuration sauf qu’il choisit de réaliser un « fadeaway ». Un panier que Saddiq Bey réussit en provoquant une faute de l’ailier du Jazz.

Dans le reste de cette première mi-temps, il s’illustre à la passe. L’ancien des Hawks compte 18 points et 6 passes au moment de rejoindre les vestiaires.

« J’ai simplement essayé de jouer dur pour mon équipe », résume Saddiq Bey après la rencontre. « J’ai essayé d’être le plus agressif possible et de prendre ce que mes coéquipiers me donnaient. Ils ont fait un super boulot pour me trouver et les entraîneurs ont fait un excellent travail en me plaçant dans des positions idéales. »

Dans le quatrième quart-temps, le coéquipier de Dejounte Murray prend feu. Si le Jazz compte plus d’une dizaine de points de retard, les hommes de Will Hardy tentent une remontée au score. Une tentative de comeback annihilée par Saddiq Bey. En fin de rencontre, il est ainsi servi à trois reprises par Zion Williamson pour définitivement mettre un terme à tous les espoirs d’Utah.

« Tout le monde devrait apprendre de Saddiq »

Saddiq Bey termine la partie avec 42 points, son plus haut total de points cette saison, 5 rebonds et 7 passes à 14/20 au tir et 5/9 de loin pour permettre aux joueurs de James Borrego de s’imposer.

« Tout le monde devrait apprendre de Saddiq », souligne James Borrego. « J’ai beaucoup appris de lui. Il a fait de moi un meilleur entraîneur, un meilleur homme et un meilleur leader. Il me pousse à être meilleur et je veux rivaliser avec ce qu’il apporte. Il donne une autre dimension à cette équipe. »

Après une saison blanche à cause d’une rupture des ligaments croisés, Saddiq Bey retrouve des couleurs en Louisiane. Sur ses dix derniers matchs, l’ailier tourne à 22.2 points de moyenne à 49% au tir et presque 40% à 3-points. Une réussite qui ne manque d’impressionner Zion Williamson.

« Être productif après avoir manqué toute la saison dernière montre tout le travail qu’il accomplit chaque jour », lâche le 1er choix de la Draft 2019. « C’est une pièce importante de notre équipe et ce soir il a prouvé pourquoi. »

Saddiq Bey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 70 27:16 40.4 38.0 84.4 0.6 3.9 4.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.2 12.2 2021-22 DET 82 32:59 39.6 34.6 82.7 1.3 4.1 5.4 2.8 1.6 0.9 1.2 0.2 16.1 2022-23 ATL 25 25:10 47.0 40.0 86.2 1.6 3.2 4.8 1.4 1.5 0.8 0.7 0.0 11.6 2022-23 DET 52 28:51 40.4 34.5 86.1 1.1 3.5 4.7 1.6 1.7 1.0 1.0 0.2 14.8 2023-24 ATL 63 32:44 41.6 31.6 83.7 2.7 3.9 6.5 1.5 1.4 0.8 0.9 0.2 13.7 2025-26 NO 52 30:32 44.8 34.8 85.4 1.6 4.2 5.8 2.4 1.2 0.9 0.8 0.1 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.