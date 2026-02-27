Les Spurs bouclent un mois de février parfait

« Vous êtes le premier à m’en parler, donc pour faire abstraction de ce bruit… J’imagine qu’on pourrait lui retirer son micro ? », envoie un Victor Wembanyama taquin à un journaliste qui l’interroge sur la capacité des Spurs à rester concentrés malgré l’attention générée par leur série actuelle.

En s’imposant à Brooklyn la nuit passée, les Spurs ont signé une 11e victoire de suite pour s’offrir un mois de février parfait (11-0). Ce n’est que la troisième fois dans l’histoire de la franchise que les Texans bouclent un mois en étant invaincus. Et la première fois depuis un mois de mars à 16 victoires lors de la saison 2013/14.

« Ça fait plaisir. On a l’impression d’avoir accompli quelque chose. Avec le recul, je suppose qu’on peut dire que c’est un mois satisfaisant. Je crois qu’on n’a eu qu’une seule victoire avec un écart de moins de dix points. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, pas du tout. Mais quand on regarde en arrière, comme ce ne sera jamais parfait, c’est assez gratifiant », qualifie le Français.

Sur cette série, son équipe s’est imposée sur un écart moyen de 14 points en montrant, selon Mitch Johnson, de la variété pour gagner. « C’est le propre d’une équipe qui grandit, qui continue d’apprendre à se connaître et qui n’a pas une identité où un, deux ou même trois joueurs vont prendre la majorité des tirs chaque soir. Il y a donc une forte participation collective des deux côtés du terrain, et c’est ce qu’on exige », note le coach.

En termes de répartition des tirs, il a été servi face aux Nets sept joueurs à 12 points ou plus et tous les titulaires avec au moins huit tirs dans une soirée où les Spurs ont généré 36 passes décisives pour 43 tirs marqués.

Pas une seule manière de gagner

« Si on regarde ce mois de plus près, il n’y a pas eu un gars qui a connu une série historique ou une seule et même manière de l’emporter chaque soir. On a affronté beaucoup de styles d’équipes différents, avec des physionomies de matchs très variées. Certains gars ont eu ‘leur’ soirée, pour ainsi dire. D’autres n’ont pas connu la leur, du moins en ce qui concerne l’adresse au tir », poursuit Mitch Johnson.

Comme pour mieux souligner que les Spurs ne sont pas tombés dans la « Wemby dépendance » sur cette série. La preuve, sur ses deux dernières sorties, le Français s’est contenté de seulement 12 points de moyenne. Moitié moins que sa moyenne sur les 9 matchs précédents (25 points et 12 rebonds).

L’intéressé apprécie que sa formation, avec cette série, ait gagné en constance, « un des points faibles » des Spurs. « Je pense notamment à la défaite contre Utah fin 2025, après une bonne série de gros matchs, on a eu quelques défaites assez médiocres. En tant qu’équipe qui a du potentiel, qui grandit et a un certain succès sur un début de saison, pour moi, ce sont des choses par lesquelles on doit passer », juge-t-il.

Son coach voit un « signe de maturité pour une équipe qui, à un certain moment, dépendait probablement un peu trop de sa dynamique. En début de saison, on cherchait encore à saisir cette régularité. Je trouve que c’est gratifiant d’avoir connu des difficultés ce mois-ci, ou d’avoir affronté des équipes et des circonstances qui nous ont forcés à trouver d’autres moyens de l’emporter », termine Mitch Johnson.