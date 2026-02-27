Reed Sheppard et Kevin Durant ont fait très mal au Magic

Les Rockets auraient-ils gagné ce match à Orlando sans Reed Sheppard ? Sans doute pas puisque, jusqu’en troisième quart-temps, le meneur de jeu était inexistant et son équipe était largement dominée. Après la pause, il trouve des espaces et peut enfin s’exprimer derrière l’arc. Il inscrit trois paniers à 3-pts dans le seul troisième quart-temps, et c’est lui qui allume la mèche du 21-0 de Houston, qui va permettre de revenir dans la rencontre.

« Dès qu’on peut marquer quelques paniers, c’est fun, surtout quand on revient dans un match comme on l’a fait », commente Reed Sheppard, qui va ensuite ajouter deux tirs primés dans les derniers instants, pour valider la victoire de Houston et terminer avec 20 points à 5/7 à 3-pts, dont 17 en seconde période.

En plus de ses précieux points et shoots, le meneur a aussi volé deux ballons et contré deux shoots, dont un 3-pts de Desmond Bane, en début de quatrième quart-temps, le meilleur joueur du Magic dans cette partie.

« Il a fait de très bonnes actions des deux côtés du terrain. Même s’il a inscrit des paniers à 3-pts, il a été correct en défense », insiste Ime Udoka. « Quand on a commencé à changer en défense et qu’il s’est retrouvé sur Desmond Bane, il est resté face à lui et a très bien contesté certains tirs. »

Si Reed Sheppard a allumé le feu pour lancer le comeback des Rockets, Kevin Durant s’est chargé de l’alimenter. La soirée n’a pas débuté de la meilleure des manières pour l’ailier, qui a manqué cinq de ses six premiers tirs.

Ensuite, il a retrouvé ses standards, en inscrivant 26 points en seconde période, dont ses deux seuls tirs à 3-pts en dernier quart-temps. Il compilé ainsi 40 unités, son nouveau record de saison, à 14/28 au shoot.

Avec une telle sortie, « KD » a également dépassé les 32 000 points inscrits en carrière. Encore 287 points, soit une dizaine de matches, et il dépassera Michael Jordan, prenant par conséquent la cinquième place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

« C’est incroyable. J’adore que mon nom soit mentionné avec ceux des plus grands de tous les temps. Ils ont établi un standard que je tente d’attendre au quotidien », a glissé le MVP 2014.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 53 36:40 50.7 40.9 88.1 0.5 4.9 5.4 4.5 2.0 0.8 3.2 0.9 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.