Shai Gilgeous-Alexander de retour pour affronter les Nuggets !

Après un dernier match compliqué, disputé avec un effectif très diminué, le Thunder va pouvoir récupérer son leader : Shai Gilgeous-Alexander a reçu le feu vert du staff médical et ne figure plus sur la liste des blessés !
Absent neuf matchs en raison d’une lésion musculaire aux abdominaux, SGA effectue son retour après plus de trois semaines loin des parquets. Un renfort à point nommé : Denver se présente ce soir au Paycom Center, et Oklahoma City a besoin de récupérer ses forces dans une course à l’Ouest où la marge sur les Spurs est plus réduite que jamais.
Grâce à leur série de 11 succès de rang, la troupe de Victor Wembanyama pointe désormais à 43 victoires pour 16 défaites, dans les rétroviseurs des champions en titre, qui comptent eux 45 victoires pour 15 défaites.
Reste à voir dans quelles conditions le MVP en titre sera utilisé. Après une telle coupure, une restriction de minutes n’est pas à exclure, et il lui faudra sans doute un peu de temps pour retrouver son rythme. Mais même sans être à 100% offensivement, OKC espère surtout retrouver son métronome et une stabilité indispensable pour aborder sereinement les 22 derniers matchs de saison régulière. Et ainsi préparer au mieux les playoffs…
Quant à Shai Gilgeous-Alexander, il a aussi besoin de jouer… pour rester éligible dans la course pour le MVP.
|Shai Gilgeous-Alexander
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|LAC
|82
|26:31
|47.6
|36.7
|80.0
|0.7
|2.1
|2.8
|3.3
|2.1
|1.2
|1.7
|0.5
|10.8
|2019-20
|OKC
|70
|34:42
|47.1
|34.7
|80.7
|0.7
|5.2
|5.9
|3.3
|1.7
|1.1
|1.9
|0.7
|19.0
|2020-21
|OKC
|35
|33:43
|50.8
|41.8
|80.8
|0.5
|4.2
|4.7
|5.9
|2.0
|0.8
|3.0
|0.7
|23.7
|2021-22
|OKC
|56
|34:41
|45.3
|30.0
|81.0
|0.7
|4.3
|5.0
|5.9
|2.5
|1.3
|2.8
|0.8
|24.5
|2022-23
|OKC
|68
|35:32
|51.0
|34.5
|90.5
|0.9
|4.0
|4.8
|5.5
|2.8
|1.6
|2.8
|1.0
|31.4
|2023-24
|OKC
|75
|34:02
|53.5
|35.3
|87.4
|0.9
|4.7
|5.5
|6.2
|2.5
|2.0
|2.2
|0.9
|30.1
|2024-25
|OKC
|76
|34:11
|51.9
|37.5
|89.8
|0.9
|4.1
|5.0
|6.4
|2.2
|1.7
|2.4
|1.0
|32.7
|2025-26
|OKC
|49
|33:18
|55.4
|39.0
|89.2
|0.6
|3.9
|4.4
|6.4
|2.1
|1.3
|2.1
|0.8
|31.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.