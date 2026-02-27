Shai Gilgeous-Alexander de retour pour affronter les Nuggets !

Après un dernier match compliqué, disputé avec un effectif très diminué, le Thunder va pouvoir récupérer son leader : Shai Gilgeous-Alexander a reçu le feu vert du staff médical et ne figure plus sur la liste des blessés !

Absent neuf matchs en raison d’une lésion musculaire aux abdominaux, SGA effectue son retour après plus de trois semaines loin des parquets. Un renfort à point nommé : Denver se présente ce soir au Paycom Center, et Oklahoma City a besoin de récupérer ses forces dans une course à l’Ouest où la marge sur les Spurs est plus réduite que jamais.

Grâce à leur série de 11 succès de rang, la troupe de Victor Wembanyama pointe désormais à 43 victoires pour 16 défaites, dans les rétroviseurs des champions en titre, qui comptent eux 45 victoires pour 15 défaites.

Reste à voir dans quelles conditions le MVP en titre sera utilisé. Après une telle coupure, une restriction de minutes n’est pas à exclure, et il lui faudra sans doute un peu de temps pour retrouver son rythme. Mais même sans être à 100% offensivement, OKC espère surtout retrouver son métronome et une stabilité indispensable pour aborder sereinement les 22 derniers matchs de saison régulière. Et ainsi préparer au mieux les playoffs…

Quant à Shai Gilgeous-Alexander, il a aussi besoin de jouer… pour rester éligible dans la course pour le MVP.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 49 33:18 55.4 39.0 89.2 0.6 3.9 4.4 6.4 2.1 1.3 2.1 0.8 31.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.