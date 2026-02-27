Anthony Edwards et Desmond Bane passent à la caisse

On retrouve aujourd’hui deux habitués, Anthony Edwards et Desmond Bane, rappelés à l’ordre pour avoir jeté le ballon « avec force » en tribunes. Un écart de conduite qui va leur coûter 25 000 dollars d’amendes à chacun.

Le premier a été pris la main dans le sac (touchant un agent de sécurité au passage) à l’occasion de la mi-temps du match remporté par les Wolves face aux Blazers mardi soir. Desmond Bane a quant à lui été dépassé par son excès d’enthousiasme après la victoire du Magic sur le parquet des Lakers le même soir. Envoyer le ballon en tribunes reste un geste interdit, et la NBA a donc communiqué hier ses sanctions.

C’est le premier gros écart de la saison pour Anthony Edwards, qui s’est montré plutôt sage jusque-là, avec « seulement » dix fautes techniques, lui qui approche tout de même des 600 000 dollars d’amendes en carrière.

Le palmarès de Desmond Bane est moins éloquent (un peu plus de 120 000 dollars au total), même si l’ancien joueur de Memphis s’est déjà plusieurs fois « distingué » cette saison avec plusieurs gestes de frustration…