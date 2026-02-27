Cleveland se frotte les mains depuis l’arrivée de James Harden, qui forme un duo de choc avec Donovan Mitchell, dans le style de Batman et Robin. La belle aventure a toutefois pris du plomb dans l’aile cette semaine, James Harden s’étant blessé au pouce…

L’ancien arrière des Clippers espère tout de même être de retour avant la sortie du prochain coloris « Joker » de la Harden Vol. 10. Celui-ci emprunte en effet les couleurs du costume du Joker, pire cauchemar de Batman dans la fiction estampillée DC Comics.

On retrouve donc une large partie en violet pour habiller la tige et une partie de la semelle. Les finitions apparaissent en noir sur la partie supérieure et le col chaussant, en vert pâle pour faire ressortir les trois bandes d’adidas à la base du talon ainsi qu’en vert fluo sous la semelle.

La Harden Vol. 10 « Joker » est annoncée pour le 21 mars prochain pour le marché nord-américain au prix de 160 dollars.

Notre verdict de la Harden Vol. 10 Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur. A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

(Via SneakerNews)