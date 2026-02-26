Télévision : gros carton d’audience pour le dernier Clasico entre Lakers et Celtics

La dernière affiche Celtics – Lakers n’a pas été mémorable sur le parquet, avec une victoire nette et sans bavure de Boston à Los Angeles, mais elle a tout de même signé une grosse performance d’audience aux États-Unis.

Diffusée lors du « Sunday Night Basketball » sur NBC, la rencontre a attiré en moyenne 4.52 millions de téléspectateurs en linéaire (Nielsen). En ajoutant Telemundo et la consommation en « streaming » (notamment via Peacock, comptabilisée via Adobe Analytics), l’audience cumulée atteint ainsi 5.6 millions de personnes.

Un total qui place ce Clasico parmi les plus gros cartons NBA de saison régulière de ces dernières années, et même comme la meilleure audience « hors événements » (c’est-à-dire en ne tenant pas compte des matchs de Noël et d’ouverture, qui enregistrent toujours des records d’audimat) depuis 2017, selon plusieurs sites spécialisés.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce pic : l’affiche reste l’une des plus attractives de NBA, la diffusion en clair sur NBC maximise mécaniquement le nombre de foyers touchés et surtout le match était diffusé entre des fenêtres liées à la clôture des Jeux olympiques d’hiver sur NBC, ce qui a permis d’attirer d’autres téléspectateurs.

Comme les mesures d’audience ont évolué cette saison pour notamment prendre en compte ceux qui regardent les matchs en « streaming », les comparaisons historiques sont à tempérer. Mais il n’y avait pas eu autant de monde devant un match « normal » de saison régulière depuis le retour de Kevin Durant à Oklahoma City, en février 2017.