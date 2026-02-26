Le MVP de la nuit | Alperen Sengun s’est régalé aux côtés de Reed Sheppard

Servi dos au panier, mais loin du cercle, Alperen Sengun a quasi instantanément renvoyé le cuir vers Reed Sheppard. Celui-ci, laissé ouvert par la défense des Kings, a envoyé un missile d’un bon mètre derrière la ligne des 7m25.

Cette action après quelques minutes de jeu face aux Californiens sera l’un des thèmes de la soirée des Rockets, portés par leur axe « meneur – pivot » tout au long du match. « Il a fait un véritable effort pour poser des écrans et libérer ses coéquipiers ; et quand il s’y emploie et qu’ils rentrent leurs tirs avec une telle adresse, cela lui ouvre des solutions de passe dans l’intervalle », analyse Ime Udoka sur la grosse soirée de son intérieur.

Après 32 minutes de jeu, le Turc a terminé avec une ligne de stats très solide à 26 points (9/13 aux tirs), 13 rebonds, 11 passes et 3 contres pour 48 d’évaluation. Il s’agissait de son 3e triple-double de la saison, le 11e en carrière.

À l’issue de la rencontre, la première question posée par la presse locale concerne son association du soir avec Reed Sheppard, titularisé pour la 7e fois cette saison en raison de l’absence d’Amen Thompson (quadriceps).

« On apprend simplement à mieux se connaître, on a d’ailleurs fait quelques séances d’entraînement ensemble plus tôt aujourd’hui. On essaie de se découvrir car nos styles de jeu sont assez différents ; il doit apprendre comment je joue, et je dois apprendre comment il joue », remarque l’intérieur, qui a distribué une bonne partie de ses ballons vers le meneur.

Une association en train de naître

Ce dernier n’était pas autant mobilisé par Ime Udoka lors de son année rookie. Ce qui fait dire à Alperen Sengun que « c’est en quelque sorte notre première année ensemble. On a eu besoin de temps […]. Ça ne va faire que s’améliorer. C’est un shooteur incroyable ; je lui répète tout le temps qu’une fois qu’on se connaîtra par cœur, on sera difficiles à arrêter parce que je peux énormément lui ouvrir le jeu. Je sais déjà qu’ils vont venir faire des prises à deux sur moi, donc je pourrai le trouver n’importe où. »

Cette rencontre en a été un bon aperçu avec un Reed Sheppard qui a fini avec 28 points et un record en carrière à 3-points (7/16 de loin, 9/21 en tout !). « Si on pose de bons écrans, il va s’ouvrir ces tirs. C’est une menace constante de loin. Il a trouvé le rythme ce soir, les gars ont fait un super boulot sur les écrans et il a su convertir ses occasions », félicite Ime Udoka sur Reed Sheppard en pensant au travail du pivot pour le libérer.

En s’appuyant sur ce duo, Houston a ainsi enchaîné un deuxième succès autoritaire, après celui face au Jazz, contre une autre faible formation de l’Ouest qui ne joue plus que pour un meilleur positionnement à la prochaine Draft.

« Je trouve qu’on a produit un basket magnifique lors des deux derniers matchs. Si on continue de jouer comme ça, beaucoup de rencontres ressembleront à celle-ci. […] Cette année est un peu différente car on a parfois changé notre manière de jouer, ce qui a affecté nos performances, mais maintenant on se comprend. On répète toujours que c’est une équipe totalement différente de celle de l’an passé. On ne va faire que s’améliorer, et ce sera ainsi pendant tout le reste de l’année », se projette un Alperen Sengun optimiste.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 49 33:50 49.6 29.3 69.3 3.1 6.1 9.1 6.3 3.2 1.3 3.2 1.1 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.