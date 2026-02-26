Matchs
Les Warriors se rassurent à Memphis

Publié le 26/02/2026 à 6:21
NBA – Dans un match à sens unique, les Warriors n’ont fait qu’une bouchée des Grizzlies, comptant jusqu’à 32 points d’avance (133-112).

warriors grizzliesMalgré les absences de Stephen Curry et Kristaps Porzingis, blessés/malades, ainsi que de Draymond Green et De’Anthony Melton, mis au repos, les Warriors entament le match avec sérieux. Le duo Will Richard (21 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions) – Brandin Podziemski (19 points, 8 rebonds, 6 passes) leur donne le contrôle des opérations, et il faut un 3-points au buzzer de GG Jackson (24 points, 8 rebonds) pour garder Memphis en embuscade (34-31).

Golden State ne fait cependant pas de cadeau aux Grizzlies. Derrière l’adresse de Moses Moody (14 points), Al Horford (10 points, 7 rebonds, 3 passes) et Quinten Post (12 points, 8 rebonds), ainsi qu’une défense rigoureuse, ils passent un 29-8 à leurs adversaires pour rentrer aux vestiaires à +21 (74-53).

Ty Jerome (22 points) permet à Memphis de revenir à -12, mais Gui Santos (17 points) relance les Warriors.

Ils finissent le troisième quart-temps sur un 16-2 pour prendre 24 longueurs d’avance (96-72). Gary Payton II (19 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions) enfonce le clou dans le dernier quart-temps et Golden State finit en roue libre pour renouer avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le collectif des Warriors brille. Malgré de nombreux absents, Steve Kerr a pu compter sur les neuf autres joueurs aptes cette nuit. Ils ont chacun marqué au moins 9 points. Trois joueurs ont distribué ont moins 6 passes décisives et Golden State a terminé avec 37 caviars, quelques jours après avoir dépassé la barre des 40 contre Denver. Ils ont également retrouvé leur adresse extérieure (41%), après leur disette de la veille sur le terrain des Pelicans (25%).

Le 29-8 qui a fait la différence. Après un début de match équilibré, les Warriors ont infligé un 29-8 à leur adversaire en deuxième quart temps pour faire main mise sur la rencontre. Lors de cette deuxième période, ils ont fait 8/15 à 3-points avec six joueurs marquant au moins un tir primé.

Rayan Rupert continue de se montrer. Deux jours après une performance solide pour son premier match sous le maillot des Grizzlies (10 points, 9 rebonds, 3 interceptions en 26 minutes), l’ailier Français a récidivé cette nuit. Il a joué 24 minutes et a terminé la rencontre avec 8 points et 3 rebonds. Rayan Rupert devrait continuer à avoir sa chance jusqu’à la fin de la saison pour tenter de rester en NBA la saison prochaine.

Memphis Grizzlies / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 26 8/12 3/6 5/6 3 5 8 2 2 1 5 2 -8 24 27
Ty Jerome 24 8/14 4/8 2/2 0 3 3 5 2 1 2 1 -17 22 24
Javon Small 28 6/8 3/5 1/1 1 5 6 4 0 0 0 0 -7 16 24
Jaylen Wells 27 3/8 2/4 0/0 0 2 2 3 0 1 2 0 8 8 7
Olivier-Maxence Prosper 20 1/5 1/2 0/0 1 1 2 2 2 0 0 1 -6 3 4
Taylor Hendricks 28 6/11 0/2 2/3 2 4 6 4 0 2 2 1 -15 14 19
Scotty Pippen Jr. 20 3/7 1/3 1/2 2 1 3 4 2 1 2 0 -14 8 9
Rayan Rupert 24 3/7 1/4 1/2 1 2 3 1 3 1 0 1 -11 8 9
Cam Spencer 21 2/4 1/3 0/0 0 1 1 2 2 0 2 0 -29 5 4
Walter Clayton Jr. 22 1/8 1/4 1/2 0 0 0 3 3 0 1 0 -6 4 -2
Total 41/84 17/41 13/18 10 24 34 30 16 7 16 6 112
Golden State Warriors / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Will Richard 30 9/15 2/6 1/1 3 2 5 6 2 3 1 0 6 21 28
Brandin Podziemski 31 6/14 3/8 4/4 1 7 8 6 2 0 3 0 22 19 22
Gui Santos 25 6/7 1/2 4/4 0 3 3 4 0 1 1 1 21 17 24
Moses Moody 28 4/7 3/5 3/3 1 1 2 3 2 1 1 0 6 14 16
Al Horford 27 4/10 2/6 0/0 2 5 7 3 1 0 0 1 12 10 15
Gary Payton II 28 8/12 3/7 0/0 1 4 5 4 3 3 3 0 3 19 24
Pat Spencer 32 5/13 2/5 0/0 1 1 2 9 4 1 2 1 23 12 15
Quinten Post 21 4/9 2/6 2/3 0 8 8 0 3 1 2 2 9 12 15
Malevy Leons 18 3/5 1/1 2/4 5 3 8 2 4 2 1 1 3 9 17
Total 49/92 19/46 16/19 14 34 48 37 21 12 14 6 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

