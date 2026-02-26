Les Warriors se rassurent à Memphis

Malgré les absences de Stephen Curry et Kristaps Porzingis, blessés/malades, ainsi que de Draymond Green et De’Anthony Melton, mis au repos, les Warriors entament le match avec sérieux. Le duo Will Richard (21 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions) – Brandin Podziemski (19 points, 8 rebonds, 6 passes) leur donne le contrôle des opérations, et il faut un 3-points au buzzer de GG Jackson (24 points, 8 rebonds) pour garder Memphis en embuscade (34-31).

Golden State ne fait cependant pas de cadeau aux Grizzlies. Derrière l’adresse de Moses Moody (14 points), Al Horford (10 points, 7 rebonds, 3 passes) et Quinten Post (12 points, 8 rebonds), ainsi qu’une défense rigoureuse, ils passent un 29-8 à leurs adversaires pour rentrer aux vestiaires à +21 (74-53).

Ty Jerome (22 points) permet à Memphis de revenir à -12, mais Gui Santos (17 points) relance les Warriors.

Ils finissent le troisième quart-temps sur un 16-2 pour prendre 24 longueurs d’avance (96-72). Gary Payton II (19 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions) enfonce le clou dans le dernier quart-temps et Golden State finit en roue libre pour renouer avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Warriors brille. Malgré de nombreux absents, Steve Kerr a pu compter sur les neuf autres joueurs aptes cette nuit. Ils ont chacun marqué au moins 9 points. Trois joueurs ont distribué ont moins 6 passes décisives et Golden State a terminé avec 37 caviars, quelques jours après avoir dépassé la barre des 40 contre Denver. Ils ont également retrouvé leur adresse extérieure (41%), après leur disette de la veille sur le terrain des Pelicans (25%).

– Le 29-8 qui a fait la différence. Après un début de match équilibré, les Warriors ont infligé un 29-8 à leur adversaire en deuxième quart temps pour faire main mise sur la rencontre. Lors de cette deuxième période, ils ont fait 8/15 à 3-points avec six joueurs marquant au moins un tir primé.

– Rayan Rupert continue de se montrer. Deux jours après une performance solide pour son premier match sous le maillot des Grizzlies (10 points, 9 rebonds, 3 interceptions en 26 minutes), l’ailier Français a récidivé cette nuit. Il a joué 24 minutes et a terminé la rencontre avec 8 points et 3 rebonds. Rayan Rupert devrait continuer à avoir sa chance jusqu’à la fin de la saison pour tenter de rester en NBA la saison prochaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.