Les Spurs reçus 10 sur 10 à Toronto !

Au lendemain de leur défaite contre le Thunder, les Raptors accueillaient l’autre cador de l’Ouest, les Spurs, qui surfaient sur une série de neuf succès d’affilée avec un Victor Wembanyama en mode MVP, et un collectif en grosse progression.

Encore une fois, Toronto s’est bien battu et n’est pas passé loin d’empocher la victoire, mais San Antonio a fait parler sa force de caractère pour repartir de l’Ontario avec le sourire (110-107). Et un 10 sur 10, d’un point de vue comptable.

Pourtant, ce n’était pas le meilleur match des Spurs qui, à l’image de Victor Wembanyama (12 points, 8 rebonds et 5 contres, mais à 3/12 au shoot dont 1/6 à 3-points), ont parfois peiné en attaque. On les a notamment vus souffrir dans le troisième quart-temps, lorsque les Raptors ont commencé à poser leur patte sur la partie, avec un banc influent, pour prendre jusqu’à 15 points d’avance (90-75).

Sauf que cette équipe de San Antonio a de la ressource, en ayant surtout confiance en son collectif. Ainsi, même si « Wemby » n’a pas montré son meilleur visage, Mitch Johnson a pu s’appuyer sur Devin Vassell, De’Aaron Fox, Dylan Harper, Stephon Castle ou Julian Champagnie pour relancer la machine dans le dernier acte. Un 18-2 en six minutes a donc remis les compteurs à zéro.

Victor Wembanyama, toujours si précieux en défense avec son envergure, n’a pas manqué de se distinguer avec plusieurs contres dans le « money-time », dont un sans sauter sur Collin Murray-Boyles puis un énorme sur Jakob Poeltl dans la dernière minute. Sans oublier un gros panier à 3-points dans le « corner », son seul de la soirée, avant que le petit jeu des lancers-francs ne tourne en faveur des Spurs. Malgré une balle d’égalisation ratée par Brandon Ingram.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une première en dix ans pour San Antonio. La dernière fois que les Spurs remportaient dix matches à la suite ? C’était entre décembre 2015 et janvier 2016. À l’époque, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili ou encore Boris Diaw faisaient les beaux jours de la franchise texane. Dix ans plus tard, la bande de Victor Wembanyama imite ses glorieux aînés et, dès ce jeudi à Brooklyn, elle tentera de boucler son mois de février en étant invaincue.

San Antonio, sonné mais pas K.-O. En les voyant à -15 à la fin du troisième quart-temps, on a bien cru que les Spurs se dirigeaient vers leur première défaite du mois de février. Punis au rebond et dans la peinture, bousculés physiquement et privés d’adresse, ils ont logiquement vu l’écart grimper après la pause, tandis que leurs leaders n’étaient pas à la fête. Le retour de leur réussite à 3-points a finalement permis de revenir d’une situation mal embarquée, alors que la défense est également montée d’un cran, histoire de maintenir la pression sur le Thunder au sommet de l’Ouest.

