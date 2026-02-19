Tony Parker : « Mon rêve, c’était de devenir un jour coach en NBA »

Dans un entretien à L’Equipe, Tony Parker explique qu’il prépare actuellement le dossier de l’ASVEL en vue d’intégrer la NBA Europe, qui espère toujours se lancer à l’automne 2027.

Quatre fonds d’investissement américains seraient ainsi sur le coup afin de reprendre le club rhodanien et lui permettre de payer le prix d’entrée (400 à 500 millions d’euros ?) dans cette nouvelle ligue européenne. Le Hall of Famer basculerait alors de la présidence au banc, possiblement dès la saison prochaine…

« Mon rêve, c’était de devenir un jour coach en NBA. Et c’est pour ça que j’avais dit, au mois d’août, que je voulais basculer. Le terrain me manque. Être auprès des joueurs, la compétition, l’adrénaline, tout ça me manque. L’idée, c’était de vendre mes parts et poursuivre mon rêve, en commençant par un poste d’assistant coach en NBA. Maintenant, vu ce qui se passe en ce moment à l’ASVEL, les discussions avec les fonds qui me font des offres très intéressantes, ça me fait réfléchir, c’est sûr. Commencer mon métier de coach à l’ASVEL peut être une possibilité. »

Plutôt que de partir en NBA pour débuter sa carrière comme coach, Tony Parker pourrait donc profiter de l’arrivée de la NBA Europe pour le faire à domicile, mais dans le cadre agrandi de la Grande Ligue.

Possiblement avec Vincent Collet à ses côtés ? « Avec Vincent, on se voit tous les mois. Il est mon mentor durant ma formation de coach. Avec lui, l’Equipe de France a décroché la seule médaille d’or de l’histoire du basket français (EuroBasket 2013). On a des liens très forts et on est très complémentaires. Oui, on a eu des discussions. Pour l’instant, c’est encore loin. Mais là encore, si la NBA Europe se confirme, que le fonds se concrétise et qu’il nous donne vraiment les moyens d’être une grosse équipe, ça peut être une possibilité. Mais avant de penser à Vincent Collet, il faut déjà que moi, je me décide. Mais c’est sûr que symboliquement, ce serait un truc de malade. L’histoire serait incroyable à raconter. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. »