La sortie de la Nike GT Cut 4 a été l’un des événements de ce mois de février. Aux côtés des Nike GT Run, Hustle ou Jump, également issues de la gamme « Greater Than », la ligne « Cut » a rencontré le plus gros succès auprès du grand public et des joueurs pros depuis ses débuts et c’est donc tout naturel qu’elle soit la première de la collection GT à bénéficier d’une quatrième version.

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une tige épurée assortie d’une base dentelée sur la partie extérieure. Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 », « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

Après le premier coloris « Preheat », sorti le 1er février, cette nouvelle version « Photo Blue » reste finalement assez proche de la précédente, avec une tige en bleu et noir et quelques finitions en gris métal, pour faire ressortir les « Swoosh » ou le patch « GT » présent sur le talon.

La Nike GT Cut 4 « Photo Blue » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.