Matchs
NBA
Matchs
NBA

Un nouveau coloris « Photo Blue » pour la Nike GT Cut 4

Publié le 26/02/2026 à 13:06 Twitter Facebook

Sneakers – Après la version « Preheat », sortie au début du mois, la quatrième Nike GT Cut est de retour avec un coloris en bleu et noir.

La sortie de la Nike GT Cut 4 a été l’un des événements de ce mois de février. Aux côtés des Nike GT Run, Hustle ou Jump, également issues de la gamme « Greater Than », la ligne « Cut » a rencontré le plus gros succès auprès du grand public et des joueurs pros depuis ses débuts et c’est donc tout naturel qu’elle soit la première de la collection GT à bénéficier d’une quatrième version.

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une tige épurée assortie d’une base dentelée sur la partie extérieure. Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 », « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

Après le premier coloris « Preheat », sorti le 1er février, cette nouvelle version « Photo Blue » reste finalement assez proche de la précédente, avec une tige en bleu et noir et quelques finitions en gris métal, pour faire ressortir les « Swoosh » ou le patch « GT » présent sur le talon.

La Nike GT Cut 4 « Photo Blue » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes