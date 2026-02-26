La A.E. 2 reprend des couleurs

Quel sera le dixième coloris de la A.E. 2 disponible en France ? La réponse pourrait bien être sous vos yeux avec un mélange de couleurs pour cette dixième version de la chaussure signature d’Anthony Edwards, tout juste couronné du titre de MVP du dernier All-Star Game.

La tige est ici dotée d’une base noire complétée de touches d’orange, de bleu, de vert et de rose, couleur qu’on retrouve également pour habiller les logos du joueur sur la languette, tandis que celui d’adidas sur le talon ressort en bleu. La semelle extérieure apparaît principalement en vert pâle.

La A.E. 2 « Multicolor » a été annoncée pour le 7 mars aux États-Unis et pourrait bien traverser l’Atlantique pour investir le marché européen dans la foulée.

Notre verdict de la A.E. 2 Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture. La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet. L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.

(Via SneakerNews)