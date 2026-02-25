Matchs
Moussa Diabaté et Miles Bridges savourent leur retour au jeu

De retour de suspension, Moussa Diabaté et Miles Bridges ont pu savourer une large victoire face aux Bulls. Pour lancer le sprint final des Hornets.

Moussa Diabate et Miles BridgesMoussa Diabaté est de ceux qui jouent toujours à fond, et c’était d’autant plus le cas à Chicago alors que l’intérieur français était de retour après quatre matchs de suspension suite à sa prise de bec avec Jalen Duren…

« Ça m’a beaucoup manqué », a-t-il répondu. « Évidemment, on veut être avec ses frères, pouvoir jouer avec eux. C’est vrai, ça craint vraiment. Mais c’est comme ça. Il faut tirer les leçons de ses erreurs et aller de l’avant. »

Les Hornets appréciaient de retrouver son énergie, alors qu’il bouclait la large victoire de son équipe avec 9 points à 4/4 au tir, 7 rebonds (dont 3 offensifs), 5 passes, 3 interceptions et 3 contres. Il a notamment écoeuré Josh Giddey en coupant une de ses transmissions pour aller au dunk, avant de le contrer deux fois sur la même attaque !

« En attaque, Moussa nous a offert des possessions supplémentaires tout en étant excellent sur le pick-and-roll et une menace dans les airs. Et puis Miles est un autre créateur. C’est toujours précieux de l’avoir », note Charles Lee.

« Je n’avais pas vu ça chez les Hornets depuis 2022 »

Car Miles Bridges revenait également de suspension, et il n’a pas eu besoin de trop en faire, bouclant cette victoire tranquille avec 16 points et 7 rebonds en 22 minutes sur le terrain.

« Tout cela aurait pu être évité », reconnaît-il suite à ces quatre matchs loin de l’équipe. « Après avoir poussé Jalen Duren, j’aurais pu me calmer et aller voir Moussa pour simplement m’assurer qu’il allait bien. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Je ne me battrai plus, sauf si je n’ai pas le choix… Mais je ne me battrai plus. »

Désormais, les deux hommes peuvent se concentrer sur le sprint final, alors que les Hornets (28 victoires – 31 défaites) ne sont plus très loin de l’équilibre… et de la 9e place de l’Est, détenue par les Hawks (29-31).

« C’est génial. On est en train de se souder en tant qu’équipe. On est en train de devenir une équipe. Et je n’avais pas vu ça chez les Hornets depuis 2022. Donc, c’est super pour nous », conclut ainsi Miles Bridges.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 41 30:16 41.8 36.2 88.6 1.1 3.6 4.6 3.4 2.8 1.0 0.9 2.8 20.5
Lamelo Ball 48 27:45 40.1 36.7 89.5 0.8 4.0 4.9 7.3 2.9 1.1 0.2 2.6 19.4
Kon Knueppel 57 32:06 48.7 43.5 89.1 1.2 4.3 5.5 3.5 2.2 0.7 0.2 2.1 19.2
Miles Bridges 53 32:12 44.9 32.7 84.5 1.0 5.1 6.1 3.5 1.5 0.5 0.5 1.8 18.2
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Ryan Kalkbrenner 46 23:12 75.7 0.0 69.0 2.7 3.5 6.2 0.8 1.0 0.6 1.5 1.7 8.3
Moussa Diabaté 50 25:10 63.2 50.0 66.2 3.7 5.0 8.6 1.6 0.9 0.7 1.0 2.4 8.2
Grant Williams 16 20:04 39.3 31.7 81.3 1.4 2.9 4.3 1.8 0.9 0.4 0.4 1.5 7.2
Tre Mann 37 16:05 36.0 32.6 87.0 0.5 1.7 2.2 2.1 1.3 0.5 0.1 1.7 6.9
Tidjane Salaün 35 16:17 51.0 43.9 68.4 0.7 3.5 4.3 0.8 0.7 0.5 0.2 1.5 6.3
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Sion James 58 23:53 37.6 36.3 83.8 0.6 2.9 3.5 2.0 0.9 0.6 0.3 1.8 5.6
Josh Green 34 16:23 47.1 43.0 90.5 0.9 1.1 2.0 1.0 0.6 0.6 0.1 1.1 4.9
Liam Mcneeley 28 12:13 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 0.4 0.2 0.1 1.3 4.1
Antonio Reeves 8 7:38 47.4 50.0 0 0.1 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 3.0
Pat Connaughton 24 7:45 49.0 40.0 61.5 0.4 1.2 1.6 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 2.9
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 4 1:15 0.0 0 0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Commentaires
