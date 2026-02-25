Kon Knueppel en passe de devenir le rookie le plus prolifique à 3-points

Un record chez les rookies va bientôt tomber. Auteur de trois paniers primés pour alimenter un total à 21 points, lors de la large victoire des Hornets face aux Bulls (131-99), Kon Knueppel est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 200 tirs à 3-points de l’histoire de la ligue.

Il ne lui aura fallu que 58 matchs pour atteindre les 200 paniers à 3-points, soit 11 de moins que le précédent détenteur du record, Duncan Robinson. Il n’est d’ailleurs que le deuxième rookie à franchir ce palier symbolique.

Avec désormais 201 tirs primés à son actif (le meilleur total de la ligue), Kon Knueppel n’a plus besoin que de six réussites supplémentaires pour effacer le record de Keegan Murray. Ce dernier en avait inscrit 206 avec les Kings lors de la saison 2022/23, soit le plus haut total jamais atteint par un rookie lors de sa première année.

Troisième de ce classement, Donovan Mitchell avait inscrit 187 paniers primés lors de sa première saison, devant Damian Lillard (185) et Brandon Miller (184).

Légère baisse de régime en janvier

« C’est excitant et rafraîchissant [de coacher Knueppel]. Cela tire toute notre culture vers le haut quand on a un gars aussi talentueux, mais qui reste humble et sans ego. C’est quelque chose qui devient contagieux pour l’ensemble de l’organisation », salue son coach Charles Lee.

Après avoir connu une légère baisse de régime en janvier (17.8 points avec 41.7% de loin), son rookie a remonté ses courbes en février avec 22.1 points sur la base d’un bien meilleur niveau d’adresse de loin (47.6%).

« C’est vraiment cool. Le mérite en revient à mes coéquipiers et aux coaches qui me créent énormément de bonnes opportunités pour prendre des bons tirs. Ensuite, il s’agit juste de rester persévérant, de faire confiance à ma mécanique et à mon shoot. On dirait juste que beaucoup de mes tirs tombent dedans en ce moment », lâchait récemment l’ancien de Duke, qui pourrait rafler le trophée de meilleur Rookie devant son grand pote, Cooper Flagg.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 57 32:06 48.7 43.5 89.1 1.2 4.3 5.5 3.5 2.1 0.7 2.2 0.2 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.