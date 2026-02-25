Jaden McDaniels, la cocotte-minute des Wolves

Grosse victoire des Wolves qui s’imposent à Portland avec un Anthony Edwards dominateur et clutch, et un Rudy Gobert intraitable en défense. À leurs côtés, un joueur a été de tous les bons coups, et il s’agit de Jaden McDaniels. Les dirigeants tiennent à lui, refusent chaque année de l’inclure dans des deals et, cette nuit, l’ailier a confirmé son rôle de couteau-suisse avec 29 points à 12 sur 16 aux tirs, 6 rebonds, 5 contres et 3 interceptions. Dans l’histoire, seul un joueur (Brook Lopez) avait déjà cumulé dans un match au moins 25 points, 5 paniers à 3-points, 3 interceptions et 5 contres…

« Il était censé en mettre 40 ce soir ! » lance Anthony Edwards en bord de terrain. « Il est de retour chez lui, devant son public. Où est la famille ? Ah, elle est là ! Il est devenu fou ce soir, mec. C’est un tueur sur le terrain ! »

À ses côtés, Jaden McDaniels cache son sourire derrière sa serviette, mais il est évidemment touché par les compliments de son leader. Même s’il préfère parler de la performance collective. « On gagne en restant agressif, en dominant en défense, en obtenant des stops, en les limitant à un seul tir par possession, puis en courant en transition pour marquer des points faciles » énumère l’ailier des Wolves, avant d’évoquer le 17 sur 35 à 3-points. « On y parvient en faisant circuler le ballon et en se faisant confiance. On travaille tous énormément. Je sais qu’on va mettre nos tirs quand il le faut. Donc voilà, on joue, on profite. »

« J’ai parfois du mal à savoir ce qui se passe dans la tête de Jaden »

Quant à Chris Finch, interrogé sur l’irrégularité de son ailier, il le défend. »Franchement, il a été très bon toute la saison. Il a eu un ou deux matches plus compliqués au retour du All-Star break, notamment parce que son tir à 3-points ne rentrait pas. Mais ce soir, c’est rentré avec une grosse adresse : 5 sur 6 » souligne-t-il. « Mais je ne suis pas inquiet. Souvent, c’est toujours la même chose : Est-ce que le ballon circule bien ? Est-ce qu’on le trouve ? Est-ce qu’on court en transition ? Est-ce qu’on fait les bonnes lectures ? Tout ça joue. »

Un journaliste lui demande si c’est simple de canaliser un élément comme Jaden McDaniels, aussi doué qu’incontrôlable, à l’image de ce alley-oop pour lui-même pour valider la victoire des Wolves.

« Honnêtement, j’ai parfois du mal à savoir ce qui se passe dans la tête de Jaden, donc je n’essaie pas forcément d’intervenir là-dessus. Mais il a fait un très bon travail pour canaliser cette énergie et cette concentration vers son jeu. Et j’ai confiance en lui » conclut Chris Finch. « Rien n’arrive sans le travail, et au final, c’est toujours le joueur qui travaille qui progresse. C’est un bosseur incroyable, et il a désormais la confiance qui va avec ce travail. »