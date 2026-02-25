Le MVP de la nuit | Kevin Porter Jr. plus bouillant que le Heat dans le « money time »

Pour s’accrocher à un espoir de « play-in », les Bucks avaient tout intérêt à battre un Heat qui, lui, essaie de s’extirper de cette course. Mission accomplie pour les hommes de Doc Rivers qui, malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, ont pu s’appuyer sur un homme en forme : Kevin Porter Jr.

Celui-ci, au-delà d’égaler sa meilleure marque au « scoring » de la saison, a signé l’un de ses matchs les plus propres depuis qu’il porte le maillot des Bucks.

À l’aise pour finir avec ses deux mains, le gaucher a fait de sérieux dégâts dans la raquette adverse, soit sous le cercle, soit à proximité avec des tirs qu’il s’est créés à 3-4 mètres après un « spin move ».

« Il sait quand attaquer maintenant. On dit toujours qu’il sait quand il doit activer le mode ‘Scoot’ (ndlr : son surnom), c’est-à-dire aller dans la raquette et faire le jeu. Je trouve qu’aligner un maximum de shooteurs sur le terrain dans les trois dernières minutes nous a vraiment ouvert la raquette. Ce qui a permis à Ryan (Rollins) et Scoot d’aller dedans », remarque Doc Rivers.

Ainsi, à moins de trois minutes du terme, « KPJ » a pris de vitesse Bam Adebayo sur sa main forte, avant d’aller finir au cercle sur sa main opposée. Sur la possession suivante, il avait déjà sanctionné dans le corner, à 3-points cette fois, malgré une faute adverse pour permettre aux Bucks de recoller au score.

Prendre le contrôle dans le dernier quart-temps

Le gaucher a inscrit 13 points dans le dernier quart-temps. « Quand le quatrième quart-temps démarre, j’ai toujours cet état d’esprit de vouloir rentrer dans cette ‘zone’, essayer de prendre le contrôle et de gagner le match pour mon équipe. Que ce soit en défendant sur les meilleurs joueurs, en faisant la passe ou en marquant. C’est un soir de plus où j’ai pu le faire. Mes gars me l’ont permis », réagit le joueur de 25 ans.

Celui-ci, en 37 minutes, a terminé avec 32 points (11/20 aux tirs dont 2/4 de loin), 7 rebonds, 7 passes, 2 interceptions pour 39 d’évaluation.

Avec un seul ballon perdu, alors qu’il en perd trois par match. Ce total vient ternir sa belle saison avec ses meilleures moyennes en carrière à la passe (7.6) et aux rebonds (5.1), avec 18.2 points à 46,7% aux tirs.

Cette victoire vient surtout effacer une contre-performance face aux Raptors. « C’est une équipe de morts de faim. On veut être les plus physiques. On n’a pas aimé notre façon de faire face aux Raptors. (Kel’el) Ware avait un lay-up grand ouvert et BP (Bobby Portis) a fait une grosse faute pour le forcer à aller chercher ses points aux lancers. Ce genre d’action forge l’identité et le caractère », termine Kevin Porter Jr.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.