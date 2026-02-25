Retour aux costumes ? Erik Spoelstra et Doc Rivers comprennent Pat Riley mais…

Dimanche, les Lakers ont dévoilé leur statue en hommage à Pat Riley et celui-ci en avait profité pour demander le retour de l’élégance sur les bancs NBA.

« J’aimerais qu’on revienne au costume-cravate » avait-il déclaré, alors que la ligue a assoupli le « dress code » des entraîneurs depuis 2020. « Je pense que le public veut voir quelqu’un au bord du terrain qui ressemble à un leader, qui s’habille comme un leader et qui agit comme un leader. »

En coulisses, le « Godfather » ne manque pas non plus de militer pour un tel changement et Erik Spoelstra, le coach du Heat, dont Pat Riley est président, est le premier à en entendre parler.

« Pat et moi, on en débat tout le temps… » a-t-il ainsi reconnu. « On est allés au Hall of Fame ensemble l’été dernier pour Micky Arison et j’avais donc dû porter des costumes deux soirs de suite. Je vous jure que Pat ne parlait que de ça. Il me disait : ‘Tu vois, tu es classe, tu es présentable’ et je lui répondais : ‘Je suis allé les acheter juste pour le week-end, mais je ne compte pas les remettre avant le prochain Hall of Fame auquel on sera invités’. »

Et s’ils n’étaient imposés qu’en playoffs ?

En revanche, un homme partage l’avis de Pat Riley : Doc Rivers, qui a été son joueur chez les Knicks dans les années 1990. Celui-ci a même trouvé un compromis pour contenter tout le monde.

« C’est compliqué, parce que les pulls à col zippé sont tellement confortables. C’est tellement facile à porter » a-t-il livré dans un premier temps. « Cela dit, j’en ai parlé à quelqu’un et je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée pendant les playoffs. On ne se déplace jamais pour plus de deux matches et porter des costumes en playoffs montrerait l’importance de l’événement. Ce serait facile de voyager [avec des costumes en playoffs]. Donc je serais favorable à cette idée, même s’il faudrait aussi que je me remette au sport, car aucun de mes costumes ne m’irait encore aujourd’hui. »

En juin dernier, Rick Carlisle expliquait que les entraîneurs ne voulaient pas revenir à ce « dress code » imposé sur le banc. Ce que comprend Erik Spoelstra, également conscient que l’élégance de Pat Riley valait le détour à l’époque.

« Je pense que, tant qu’on a l’air professionnels et qu’on se distingue des joueurs, c’est très bien » a-t-il ajouté. « De toute façon, les choses ont un peu évolué aujourd’hui… Mais je comprends aussi le point de vue de Pat. Puis, quand je revois des images de lui, aux Lakers, aux Knicks et au Heat, il avait une sacrée allure. Cela dit, il portait les costumes différemment de nous, simples, mortels… On n’avait juste pas la même allure que lui. C’était ce look Armani, iconique. D’ailleurs, il m’avait donné des costumes quand j’étais assistant, mais je ressemblais surtout au leader des Talking Heads… Je n’avais pas compris qu’il fallait retoucher les costumes. »