Les coaches NBA ne veulent pas revenir au costume sur le banc

Pour les coaches NBA, la pandémie du Covid a marqué un tournant. Avant, pour diriger leur équipe et donner des consignes sur le banc, ils devaient être tirés à quatre épingles : costume trois pièces obligatoire. Puis, l’expérience de la « bulle » a permis d’assouplir le « dress code ».

L’humidité et la chaleur ambiantes en Floride, et au mois d’août, ont poussé la NBA à lâcher du lest. Les techniciens pouvaient s’habiller de manière plus décontractée, en gardant l’idée d’une tenue correcte, et durant les saisons suivantes, ce « dress code » plus souple a été confirmé, année après année. Jusqu’à aujourd’hui.

Une tendance qui plaît aux coaches, qui veulent continuer ainsi. « On a eu plusieurs votes ces dernières années et on est à 80-20% en faveur de la situation actuelle. On est même plus proche des 85-90% », précise Rick Carlisle, président du syndicat des coaches (NBCA). « Le syndicat écoute tous les membres, pas seulement les entraîneurs, mais aussi les assistants. Cela fait plus de 200 membres et on écoute attentivement. »

Les coaches ont le droit de porter une chemise, un haut à fermeture éclair, un polo, un pantalon ou un jean, ainsi que des « chaussures appropriées », donc pas de baskets, ni de sandales par exemple. Ni de pantalon de jogging ou de survêtement.

« Je préfère penser à l’action après un temps-mort qu’à associer mes chaussures avec ma ceinture »

Les techniciens ont donc adopté ce « dress code » avec plaisir et la ligue n’a pas à se plaindre. Tout le monde est content. « Pour la faire courte, les choses nous vont bien », confirme Byron Spruell, président des opérations de la NBA. « Il ne faut jamais dire jamais, le costume pourrait revenir, mais ils peuvent déjà le faire. Ce code vestimentaire autorise les looks plus décontractés, mais on peut porter une chemise si on le souhaite. »

Après, il y a deux écoles. Kenny Atkinson est nostalgique des temps anciens. « Je préfère les costumes. Je suis minoritaire mais on est professionnel et ça fait mieux à la télévision. Cela donne une certaine esthétique. Je ne sais pas si c’est « old school » mais ça me manque. J’aimerais que ça revienne », déclarait-il en octobre 2024.

JB Bickerstaff, Quin Snyder et Doc Rivers, eux, se réjouissent de la situation actuelle, en mettant le doigt sur un aspect purement pratique : ils n’ont plus à se creuser la tête à choisir un costume.

« Cela donne bien plus de temps car c’est une décision à prendre en moins dans la journée », commence le coach des Pistons. « Je préfère penser à l’action après un temps-mort qu’à associer mes chaussures avec ma ceinture », illustre celui des Hawks. « Quand il faut faire son sac pour des déplacements pendant deux semaines, deux pantalons et deux hauts à fermeture éclair, c’est génial », conclut le coach des Bucks.