Stephon Castle, premier cauchemar de Cade Cunningham

Face aux Spurs, les Pistons n’ont jamais trouvé leur rythme. Gêné par la défense agressive de San Antonio, Detroit n’a ainsi converti que 7 de ses 36 tentatives à 3-points (19.4% de réussite). En face, les Texans ont eux fait la différence par leur adresse extérieure, avec un solide 18/40 de loin.

« Nous n’avons pas su trouver notre rythme dans ce match, et c’était pareil pour moi », a reconnu Cade Cunningham. « Rien ne rentrait, même près du cercle. À 3-points, je n’ai pas trouvé la bonne cadence. Mais chaque jour est différent : il y aura des soirs où les tirs rentreront. Ce soir, ce n’était pas le cas. »

Le leader de Detroit a en effet symbolisé la soirée ratée des siens, avec 16 points et 10 passes décisives, mais surtout un 5/26 au tir (dont 2/9 à 3-points). Une inefficacité en grande partie provoquée par le travail de sape de Stephon Castle, omniprésent sur l’All-Star des Pistons.

Le Rookie de l’année en titre a ainsi collé Cade Cunningham dès l’entame, lui rendant chaque possession pénible. Le meneur de Detroit a d’ailleurs commencé la rencontre par un 0/4, dont plusieurs tentatives très contestées.

« Il a parfaitement exécuté le plan de jeu », a salué Mitch Johnson. « Il est resté physique, a bien bougé les pieds et montré les mains. »

Dans le sandwich Castle/Wemby

Cette pression constante a même fini par agacer Cade Cunningham. Dans le deuxième quart-temps, alors qu’Ausar Thompson avait le ballon à l’opposé, Stephon Castle restait accroché à son vis-à-vis. Pour se libérer, Cade Cunningham a alors poussé le joueur des Spurs, qui finit au sol. De quoi provoquer un bref échange avec Jalen Duren et Keldon Johnson, tous deux sanctionnés d’une faute technique.

Mais Stephon Castle n’a jamais relâché son effort. En début de quatrième quart-temps, il force encore Cade Cunningham à prendre un tir difficile dans la raquette, finalement contré par Victor Wembanyama.

« Je voulais lui compliquer la tâche », a expliqué Stephon Castle. « Je voulais rester collé à lui pour l’empêcher de jouer comme il l’entend. Tout le monde était prêt à m’aider, surtout dans la raquette. Le but, c’était de l’obliger à prendre les tirs les plus difficiles possible. »

Même après le passage de Stephon Castle sur le banc, Cade Cunningham n’a jamais retrouvé d’adresse dans la rencontre. Il a terminé le dernier quart-temps à 0/8, sans pouvoir donc empêcher la défaite de Detroit.

« Incroyable », a résumé Victor Wembanyama, qui constituait de son côté le deuxième rideau du piège, au sujet de la prestation défensive de son coéquipier. « Je voudrais savoir combien de temps il a défendu sur lui, mais il est clairement responsable d’une grande partie de ses tirs ratés. On a besoin de ça. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 47 29:51 47.1 29.5 72.0 1.2 3.8 5.0 6.9 3.3 1.3 3.4 0.4 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.